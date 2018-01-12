Досуг
Перейти к списку новостей
12.01.2018 18:07
Просмотров: 290

Определился лучший актер за всю историю кинематографа

Популярный портал Ranker организовал опрос с целью определить лучшего актера всех времен по мнению пользователей.

Определился лучший актер за всю историю кинематографа

Лидером рейтинга был признан Том Хенкс, известный по фильмам "Форрест Гамп", "Изгой", "Спасти рядового Райана", "Капитан Филлипс" и другим.

За актера отдали свои голоса более 22 тысяч людей, что автоматически позволило ему занять первую позицию.

Следом за ним в списке идет актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве, Смерть на Ниле"), а третье место досталось Марлону Брандо, сыгравшему в "Кресном отце" и "Апокалипсисе сегодня".

Также в рейтинг вошли актеры Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтерин Хэпберн, Морган Фримэн, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 