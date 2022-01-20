Опыт победил новаторство. В Харьковском театре Пушкина и Историческом музее выбирали руководителей

Харьковский исторический музей уже несколько месяцев работает без директора. После увольнения Владимира Цыгулова областная конкурсная комиссия трижды заседала, чтобы определиться с кандидатурой, и смогла сделать это только сейчас.

На должность претендовали экс-руководитель областного департамента культуры Олег Яцына, журналист, автор исторических фильмов Игорь Поддубный и заместитель директора музея Ольга Сошникова.

Первые два кандидата выдвинули предложение о новаторском развитии, учреждении и расширении экспозиции на средства спонсорской помощи.

Сошникова же более известна своей научной деятельностью и была поддержана коллективом. Однако ​​на новом посту ей придется, прежде всего, быть менеджером.

Здание музея требует срочной реконструкции – в частности, это касается новой, стеклянной части. Ее построили в 2011 году, потратив 15 млн. гривен из городской казны. Но толком реконструкцию до конца так и не довели. Вместо современного зала вышел парник, разрушающий историческую часть здания. Необходимо завершить реконструкцию, для чего необходимо найти — в бюджете или вне его — более 100 млн гривен.

Ольга Сошникова, победительница конкурса

Обязательно!

Не менее спорным был конкурс на должность директора театра им. Пушкина. Он уже год без руководителя. Летом конкурс выиграл депутат облсовета, чернобылец Олег Винник, но коллеги от облсовета не согласовали его назначение.

На этот раз на должность претендовали восемь человек — от экс-работников прокуратуры до деятелей из других театров.

Одной из претенденток на должность была Светлана Олешко, режиссёр и продюсер, основатель негосударственного театра. В своем мотивационном письме она написала, что много лет способствовала творчеству деятельности театра и занялась его историей. Также она имела рекомендательное письмо от главы Национального союза театральных деятелей Украины.

Наряду с обычными должностями кандидатуры директоров музеев и театров должны еще быть утверждены в облсовете.

Агентство Телевидения Новости