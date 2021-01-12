Орех как у мамы. Оля Полякова показала пятую точку своей несовершеннолетней дочки

У Оли Поляковой есть две дочери - старшая школьница Маша, и младшенькая Алиса

Отдохнуть от украинского карантина она захотела на Мальдивах. Судя по Инстаграм-аккаунту, глава семейства по имени Вадим со своей дорогой женой не поехал, поэтому они отдыхают втроём - сугубо женской компанией.

Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой

Мария Полякова уже успела заявить о себе на всю страну тем, что она занимается моделингом, блогерством, ещё и создала свою музыкальную группу

Выглядит Маша в свои почти 16 что надо- не хуже, чем ее звездная состоявшаяся мать.

Ни для кого не секрет, что Оля Полякова может и любит блеснуть своим орехом, и он у нее "ого-го". Вот и младшей Поляковой передалось это умение по наследству.

Оля Полякова засветила орех своей старшей дочери Маши

Только не сама Маша показывает свои прелести в Инстаграм, а ее звездная мама на своей странице в социальной сети Инстаграм публикует провокационные фото дочери.

Отметим, Оля Полякова показала, как их встречали на острове и развлечения на пляже. Кроме того, Оля пошутила над своими подписчиками. Артистка запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: "Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив".

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила название рок-группы ее 15-летней дочери

рассекретила название рок-группы ее 15-летней дочери. Музыкальный коллектив получил название "ШВЫ".

Источник: 1 Минута