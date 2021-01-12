Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:45
Просмотров: 110

Орех как у мамы. Оля Полякова показала пятую точку своей несовершеннолетней дочки

Орех как у мамы. Оля Полякова показала пятую точку своей несовершеннолетней дочки

Отдохнуть от украинского карантина она захотела на Мальдивах. Судя по Инстаграм-аккаунту, глава семейства по имени Вадим со своей дорогой женой не поехал, поэтому они отдыхают втроём - сугубо женской компанией.

У Оли Поляковой есть две дочери - старшая школьница Маша, и младшенькая Алиса

Орех как у мамы. Оля Полякова показала пятую точку своей несовершеннолетней дочки Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой

Мария Полякова уже успела заявить о себе на всю страну тем, что она занимается моделингом, блогерством, ещё и создала свою музыкальную группу

Выглядит Маша в свои почти 16 что надо- не хуже, чем ее звездная состоявшаяся мать.

Ни для кого не секрет, что Оля Полякова может и любит блеснуть своим орехом, и он у нее "ого-го". Вот и младшей Поляковой передалось это умение по наследству.

Орех как у мамы. Оля Полякова показала пятую точку своей несовершеннолетней дочки Оля Полякова засветила орех своей старшей дочери Маши

Только не сама Маша показывает свои прелести в Инстаграм, а ее звездная мама на своей странице в социальной сети Инстаграм публикует провокационные фото дочери.

Отметим, Оля Полякова показала, как их встречали на острове и развлечения на пляже. Кроме того, Оля пошутила над своими подписчиками. Артистка запостила снимок плачущей младшей дочери, который подписала: "Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив".

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила название рок-группы ее 15-летней дочери

рассекретила название рок-группы ее 15-летней дочери. Музыкальный коллектив получил название "ШВЫ".

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 