Организаторы шоу “Маска” публично извинились перед Тиной Кароль за оскорбительные слова Поляковой

Недавно в эфир вышел третий выпуск популярного шоу "Маска", где Оля Полякова является членом жюри. Во время шоу, Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах" и сама же посмеялась над своей шуткой. Это высказывание очень зацепило Тину Кароль, ведь ее коллега задела личную трагедию, связанную со смертью мужа. Тина даже ответила Поляковой, написав в Инстаграм сториз, что будет плакать о муже всю свою жизнь.

Организаторы шоу "Маска" решили извиниться перед Тиной Кароль за этот инцидент и опубликовали соответствующий пост на официальной странице шоу в Инстаграм. Однако и эти извинения были с неким сарказмом. Организаторы шоу хоть и извинились, но сделали акцент на том, что Тина просто очень впечатлительный человек.

"Уважаемая Тина, обидно, что фраза звездного детектива шоу МАСКА была воспринята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую ​​жизненную драму как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал «Украина» ценит Ваш талант, мы всегда рады видеть Вас на сцене наших концертов и шоу".

https://www.instagram.com/p/CLEc7qKoVMh/?igshid=s1jceor1h7dh

Напомним, что и сама Оля Полякова уже успела объясниться перед публикой за сказанные слова. Исполнительница хита "Шлёпки" объяснила, что её высказывание касалось исключительно только песен и творчества Кароль, якобы в последнее время у нее очень грустный репертуар и добавила, что никогда бы не стала шутить на тему личной истории.

Источник: 1 Минута