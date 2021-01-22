Оригинальный рецепт: лазанья с фрикадельками из трех сыров для гостей или праздничного стола
Ингредиенты
12 сосисок.
2 столовые ложки оливкового масла.
2 луковицы, нарезанные.
4 измельченных зубчика чеснока.
2 ч.л. семян фенхеля.
2 ч.л. сушеного орегано или небольшая горсть нарезанных свежих листьев орегано.
½ ч.л. хлопьев чили (по желанию).
1 столовая ложка сахара.
500 мл пассаты.
400г банка нарезанных помидоров.
100 г сливочного масла.
2 лавровых листа.
100 г простой муки.
1л молока.
¼ свежий мускатный орех, мелко натертый.
100 г молодого шпината.
Горсть базилика, рваные листья.
50 г тертого пармезана.
250 г сушеных листов лазаньи (около 12 листов).
50 г тертого чеддера.
150 г шариков моцареллы, разорванных на мелкие кусочки.
Метод
Шаг 1
Выдавить мясо из сосисок и скатать в тефтели - из каждой колбасы получится примерно четыре шарика. Нагрейте 1 столовую ложку масла в широкой глубокой сковороде или запеканке. Готовьте фрикадельки партиями, не переполняя сковороду, пока они не станут золотисто-коричневыми. Когда они будут готовы, отложите их на тарелку.
Шаг 2
Разогрейте в сковороде оставшееся масло и добавьте лук. Готовьте 8-10 минут до мягкости, затем добавьте чеснок, фенхель, орегано и перец чили, если используете. Перемешивайте мин или 2, затем добавьте сахар, пассату и помидоры.
Промойте емкости небольшим количеством воды, чтобы вымыть все помидоры, и добавьте в кастрюлю. Хорошо приправьте и тушите без крышки 30-40 минут на слабом огне, пока соус не загустеет, а нарезанные помидоры не распадутся.
Шаг 3
Нагрейте сливочное масло в кастрюле, добавьте лавровые листья и дайте им покипеть в масле в течение 1 минуты, затем всыпьте муку. Взбейте венчиком, чтобы получилась однородная паста, затем добавляйте молоко понемногу, непрерывно помешивая, пока все не смешается и не получится густой белый соус.
Добавьте мускатный орех и немного приправ. Оставьте на слабом огне на 5 минут, чтобы залив настоялся, время от времени взбивая.
Шаг 4
Отложите около 10 фрикаделек, а остальные добавьте в томатный соус. Выложите половину томатного соуса и фрикадельки в форму для запекания (наша была 25 см x 35 см). Сверху выложите половину шпината, базилик и немного пармезана.
Вылейте около трети белого соуса и положите сверху слой листов лазаньи, при необходимости разделив их по размеру блюда.
Шаг 5
Повторите слои еще раз; тефтели и соус, шпинат, базилик, пармезан, белый соус, паста. Полить лазанью оставшимся белым соусом, распределив его по углам, чтобы покрыть пасту. Добавьте тефтели, которые вы отложили ранее, и моцареллу, а затем посыпьте щедрой порцией пармезана и чеддера.
Нагрейте духовку до 190C / 170C вентилятор / газ 5. Или, если вы не едите сразу, охладите до 24 часов или заморозьте в течение двух месяцев (разморозьте в холодильнике на ночь перед приготовлением).
Шаг 6
Выпекайте лазанью 40-50 минут, пока она не начнет пузыриться и не станет золотистой с большим количеством хрустящих сырных кусочков по краям. Оставьте на 5-10 минут перед подачей на стол.
Источник: 1 Минута