Оригинальный рецепт: лазанья с фрикадельками из трех сыров для гостей или праздничного стола

Ингредиенты

12 сосисок.

2 столовые ложки оливкового масла.

2 луковицы, нарезанные.

4 измельченных зубчика чеснока.

2 ч.л. семян фенхеля.

2 ч.л. сушеного орегано или небольшая горсть нарезанных свежих листьев орегано.

½ ч.л. хлопьев чили (по желанию).

1 столовая ложка сахара.

500 мл пассаты.

400г банка нарезанных помидоров.

100 г сливочного масла.

2 лавровых листа.

100 г простой муки.

1л молока.

¼ свежий мускатный орех, мелко натертый.

100 г молодого шпината.

Горсть базилика, рваные листья.

50 г тертого пармезана.

250 г сушеных листов лазаньи (около 12 листов).

50 г тертого чеддера.

150 г шариков моцареллы, разорванных на мелкие кусочки.

Метод

Шаг 1

Выдавить мясо из сосисок и скатать в тефтели - из каждой колбасы получится примерно четыре шарика. Нагрейте 1 столовую ложку масла в широкой глубокой сковороде или запеканке. Готовьте фрикадельки партиями, не переполняя сковороду, пока они не станут золотисто-коричневыми. Когда они будут готовы, отложите их на тарелку.

Шаг 2

Разогрейте в сковороде оставшееся масло и добавьте лук. Готовьте 8-10 минут до мягкости, затем добавьте чеснок, фенхель, орегано и перец чили, если используете. Перемешивайте мин или 2, затем добавьте сахар, пассату и помидоры.

Промойте емкости небольшим количеством воды, чтобы вымыть все помидоры, и добавьте в кастрюлю. Хорошо приправьте и тушите без крышки 30-40 минут на слабом огне, пока соус не загустеет, а нарезанные помидоры не распадутся.

Шаг 3

Нагрейте сливочное масло в кастрюле, добавьте лавровые листья и дайте им покипеть в масле в течение 1 минуты, затем всыпьте муку. Взбейте венчиком, чтобы получилась однородная паста, затем добавляйте молоко понемногу, непрерывно помешивая, пока все не смешается и не получится густой белый соус.

Добавьте мускатный орех и немного приправ. Оставьте на слабом огне на 5 минут, чтобы залив настоялся, время от времени взбивая.

Шаг 4

Отложите около 10 фрикаделек, а остальные добавьте в томатный соус. Выложите половину томатного соуса и фрикадельки в форму для запекания (наша была 25 см x 35 см). Сверху выложите половину шпината, базилик и немного пармезана.

Вылейте около трети белого соуса и положите сверху слой листов лазаньи, при необходимости разделив их по размеру блюда.

Шаг 5

Повторите слои еще раз; тефтели и соус, шпинат, базилик, пармезан, белый соус, паста. Полить лазанью оставшимся белым соусом, распределив его по углам, чтобы покрыть пасту. Добавьте тефтели, которые вы отложили ранее, и моцареллу, а затем посыпьте щедрой порцией пармезана и чеддера.

Нагрейте духовку до 190C / 170C вентилятор / газ 5. Или, если вы не едите сразу, охладите до 24 часов или заморозьте в течение двух месяцев (разморозьте в холодильнике на ночь перед приготовлением).

Шаг 6

Выпекайте лазанью 40-50 минут, пока она не начнет пузыриться и не станет золотистой с большим количеством хрустящих сырных кусочков по краям. Оставьте на 5-10 минут перед подачей на стол.

Источник: 1 Минута