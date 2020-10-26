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Оригинальный творожный торт: как приготовить вкусный десерт без выпечки и желатина

Оригинальный творожный торт: как приготовить вкусный десерт без выпечки и желатина

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 500 г творога
  • щепотка соли
  • 2 желтка
  • щепотка ванилина
  • 1 ч. л. соды без верха
  • 120 г шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г печенья
  • 100 г чернослива (по желанию можно добавить еще 50-100 г грецких орехов)
  • 2 ст. л. молока или воды
  • шоколадная глазурь (готовая сухая смесь) + 3 ст. л. молока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В чаше блендера смешайте чернослив и печенье. Измельчите до однородности. Можете еще добавить орехи. В массу влейте молоко, перемешайте и выложите ровным слоем на дно формы.

Творог соедините с солью, желтками, ванилином и содой. Погружным блендером измельчите до однородности.

Затем нужно расплавить творог. Поставьте миску с творожной массой на водяную баню, регулярно перемешивайте. Когда масса станет жидкой и будет стекать с лопатки, можно снимать с огня. Потом соедините с шоколадом и мягким сливочным маслом. Перемешайте.

Шоколадную творожную массу распределите на первый слой из печенья и чернослива. Накройте пищевой пленкой в контакт. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Шоколадную глазурь смешайте с горячим молоком и полейте торт.

Творожный торт: подробный видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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