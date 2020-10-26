Оригинальный творожный торт: как приготовить вкусный десерт без выпечки и желатина
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 500 г творога
- щепотка соли
- 2 желтка
- щепотка ванилина
- 1 ч. л. соды без верха
- 120 г шоколада
- 100 г сливочного масла
- 100 г печенья
- 100 г чернослива (по желанию можно добавить еще 50-100 г грецких орехов)
- 2 ст. л. молока или воды
- шоколадная глазурь (готовая сухая смесь) + 3 ст. л. молока
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В чаше блендера смешайте чернослив и печенье. Измельчите до однородности. Можете еще добавить орехи. В массу влейте молоко, перемешайте и выложите ровным слоем на дно формы.
Творог соедините с солью, желтками, ванилином и содой. Погружным блендером измельчите до однородности.
Затем нужно расплавить творог. Поставьте миску с творожной массой на водяную баню, регулярно перемешивайте. Когда масса станет жидкой и будет стекать с лопатки, можно снимать с огня. Потом соедините с шоколадом и мягким сливочным маслом. Перемешайте.
Шоколадную творожную массу распределите на первый слой из печенья и чернослива. Накройте пищевой пленкой в контакт. Поставьте в холодильник на несколько часов.
Шоколадную глазурь смешайте с горячим молоком и полейте торт.
Творожный торт: подробный видео-рецепт
Источник: 1 Минута