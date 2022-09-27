Распитие виски долгое время считалось развлечением мужчин в костюмах, но тенденции меняются. С появлением крафтовых коктейль-баров популярность этого классического ликера выходит далеко за пределы загородных клубов.

В современном мире существует огромное разнообразие виски и порой очень тяжело понять в чем разница между ними. Попробуем более детально разобраться в основных типах виски и в чем их особенность.

Основные типы виски

Виски в целом распадается на три типы (конечно, с некоторыми совпадениями и исключениями здесь и там). Ни одна категория не лучше другой. В каждой категории можно найти как отличный виски, так и ниже номинала.

Солодовый виски

Преимущественно шотландский, ирландский виски, японский виски.

Это виски, изготовленный в основном или полностью из солодового солода и (обычно) дистиллированный в перегонных кубах. Если это 100% солодовый ячмень, он называется односолодовым, самым известным примером является односолодовый скотч. Заметной вариацией этого стиля является уникальный стиль ирландского виски Pot Still, который производится как из соложеного, так и из несоложеного ячменя.

Зерновой виски

Преимущественно американский виски (бурбон, ржаной и т. д.), канадский виски.

Зерновой виски относится к виски, приготовленному из любого зерна. Кукуруза, рожь и пшеница являются наиболее распространенным сырьем. Обычно его перегоняют в колонных перегонных кубах. Он составляет основу североамериканского виски, а также производится странами-производителями солодового виски для купажированного виски. В Соединенных Штатах, если следуют определенным протоколам дистилляции, крепости и выдержки, зерновой виски можно назвать бурбоном, ржаным и некоторыми другими типами. Канадский виски также производит немного ароматизированного зернового виски, хотя часто оставляют его для блендов.

Купажированный виск

Производятся в разных странах. Это смесь виски с более насыщенным вкусом, такого как односолодовый виски или бурбон, с более легким зерновым виски или нейтральным зерновым спиртом, чтобы создать виски, который менее интенсивен, легче пьется и, что наиболее важно, имеет доступную стоимость. Их цена экономична, потому что зерновой виски, который обычно составляет 60-80% смеси, намного дешевле в производстве благодаря перегонному кубу и более доступным зернам. Подавляющее большинство мировых продаж виски приходится на купажированный виски.

Разнообразие виски

Шотландский виски

Любители шотландского виски наслаждаются его силой, богатой историей и традициями. Как и вина, регионы Шотландии производят уникальные сорта и ароматы. Чтобы получить честь называться “шотландским”, напиток должен быть изготовлен из ячменного солода, выдержан не менее трех лет и произведен в Шотландии.

Лоуленд - в Lowland все еще работают только три винокурни. Glenkinchie, Bladnoch и Auchentoshan производят самый легкий и мягкий скотч.

Хайленд - хайленд занимает самую большую географическую территорию из пяти частей. Классифицировать вкус сложнее, учитывая количество действующих винокурен Хайленда, но они, как правило, легкие, фруктовые и пряные.

Айлей. На острове восемь винокурен, известных своим дымным торфяным вкусом. Они также имеют солоноватый вкус из-за окружающего моря.

Спейсайд. В этом регионе, названном в честь реки Спей, которая протекает через него, находится более половины шотландских винокуренных заводов. Скотч из Спейсайда известен как самый сложный, с более сладкими тонами и богатым вкусом.

Кэмпбелтаун. Вкусовые характеристики Кэмпбелтауна схожи с Айла, но с сильным влиянием моря. В этом районе до сих пор работают только три винокурни: Glengyle, Glen Scotia и Springbank.

Ирландский виски

Ирландский виски имеет такую же долгую (если не больше) и бурную историю, как и шотландский. Несмотря на разнообразие, общий дескриптор будет легким, фруктовым и гораздо менее торфяным, чем его шотландский аналог. Традиционно ирландский виски подвергается тройной перегонке в медном кубе, а не двойной перегонке, популярной в Шотландии. Виски в Ирландии делятся по классификациям.

Односолодовый виски - односолодовый виски полностью производится из ячменного солода на одной винокурне.

Зерновой - более легкий по стилю, сделанный из кукурузы или зерна и произведенный в перегонном кубе.

Однозерновой - производится в перегонном кубе из одного или комбинации зерен, таких как кукуруза, пшеница или рожь.

Купажированный - самая популярная из категорий ирландского виски, купажированный виски составляет 90 процентов производства.

Single Pot Still - уникальный для Ирландии стиль дистилляции, в котором используется смесь соложеного и несоложеного ячменя.

Американский виски

В американском виски есть шесть различных категорий с разными вкусовыми характеристиками; однако, в целом, американский виски слаще, менее дымный и менее торфяной, чем шотландский и ирландский виски. У него меньше соленого или дымного вкуса.