Осужденный актер Михаил Ефремов принялся за шитье рабочей одежды – больше в кино не планирует
Если кто не помнит, актер не просто пересек двойную сплошную и выехал, столкнувшись лоб в лоб с другой машиной, а сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, это и стало основной причиной происшествия.
Теперь в колонии актер Михаил Ефремов переквалифицировался в швею — своими достижениями хвастается
Михаил Ефремов
Как известно, российский актер театра и кино сейчас находится в Белгородской колонии, где приступил к работам. По его информации, он занимается производством в пошивочном цехе.
Михаил Ефремов на новой работе не просто шьет, а "укрощает молнии"
Михаил Ефремов в тюрьме освоит новую профессию - больше не актер
Сказав это, экс-зависимый от алкоголя имел ввиду, что он вставляет молнии в пошитые изделия.
"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — публикует газета "Коммерсант" прямую речь артиста Михаила Ефремова.
Также актер поделился, что сейчас, пока у него много свободного времени, он читает, изучает новые науки и, конечно же, ходит на исповедь в мини-церковь на территории колонии в Белгороде.
Как развивались события с Михаилом Ефремовым?
Михаил Ефремов
Публику поздно вечером 8 июня 2020 года всколыхнула новость о том, что в столице России произошло смертельное ДТП.
Как позднее выяснилось, его виновником стал именитый артист Михаил Ефремов — он поздно вечером, практически ночью, в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы.
Во время судебных разбирательств было видно, что Ефремов пытался давить на жалость, чтобы уйти от наказания или смягчить его, однако суд на это не пошел.
Источник: 1 Минута