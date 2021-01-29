Осужденный актер Михаил Ефремов принялся за шитье рабочей одежды – больше в кино не планирует

Теперь в колонии актер Михаил Ефремов переквалифицировался в швею — своими достижениями хвастается

Если кто не помнит, актер не просто пересек двойную сплошную и выехал, столкнувшись лоб в лоб с другой машиной, а сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, это и стало основной причиной происшествия.

Михаил Ефремов

Как известно, российский актер театра и кино сейчас находится в Белгородской колонии, где приступил к работам. По его информации, он занимается производством в пошивочном цехе.

Михаил Ефремов на новой работе не просто шьет, а "укрощает молнии"

Михаил Ефремов в тюрьме освоит новую профессию - больше не актер

Сказав это, экс-зависимый от алкоголя имел ввиду, что он вставляет молнии в пошитые изделия.

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — публикует газета "Коммерсант" прямую речь артиста Михаила Ефремова.

Также актер поделился, что сейчас, пока у него много свободного времени, он читает, изучает новые науки и, конечно же, ходит на исповедь в мини-церковь на территории колонии в Белгороде.

Как развивались события с Михаилом Ефремовым?

Михаил Ефремов

Публику поздно вечером 8 июня 2020 года всколыхнула новость о том, что в столице России произошло смертельное ДТП.

Как позднее выяснилось, его виновником стал именитый артист Михаил Ефремов — он поздно вечером, практически ночью, в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Во время судебных разбирательств было видно, что Ефремов пытался давить на жалость, чтобы уйти от наказания или смягчить его, однако суд на это не пошел.

Источник: 1 Минута