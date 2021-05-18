Отцы и деды: знаменитости, которые стали папами в преклонном возрасте (Кончаловский, Петросян и другие)
Герои этой подборки стали отцами в весьма зрелом возрасте. Многие в их возрасте уже нянчат внуков, а некоторые — и правнуков. А эти знаменитые мужчины решились стать отцами, когда им было далеко за 50 лет.
Евгений Петросян
Петросян с маленьким сыном
Комик и шоумен Евгений Петросян стал "молодым" отцом в возрасте 74 года. Наследника, которого назвали в честь деда Ваган, родила молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова, которая младше артиста на 44 года. Стоит отметить, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь, которой 52 года.
Андрей Кончаловский
Высоцкая и Кончаловский с детьми
Известный режиссер Андрей Кончаловский имеет за спиной 5 браков и семеро детей. Свою последнюю любовь — Юлию Высоцкую мужчина встретил, когда ему было уже за 50. Супруга родила ему двоих детей: дочь Мария появилась, когда Андрею было 62 года, а в 66 лет он стал отцом младшего сына Пети.
Игорь Николаев
Игорь Николаев с женой и дочкой
Впервые музыкант Игорь Николаев стал отцом в 18 лет. Второй раз счастье отцовства мужчина испытал в возрасте 55 лет. Игорь и его третья супруга, Юлия Проскурякова, долгое время мечтали о ребенке, и чудо произошло спустя 10 лет.
Олег Табаков
Олег Табаков с детьми
В 90-х годах актер и режиссер Олег Табаков женился на своей студентке Марине, которая была на 30 лет младше мужчины. В свои 60 Олег Павлович стал отцом: супруга родила ему сына, которого назвали Павлом. А еще через 11 лет на свет появилась девочка, которую окрестили Машей — Табакову тогда шел 71-й год.
Виктор Павлик
Беременная Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Украинский музыкант Виктор Павлик имеет троих взрослых детей от предыдущих браков. Год назад артист женился в четвертый раз на Екатерине Репяховой, которая младше артиста на 27 лет. Сейчас супруги ожидают малыша, который появится на свет уже в июне этого года. Виктор Павлик меньше, чем через месяц станет отцом в четвертый раз в возрасте 55 лет.
Источник: 1 Минута