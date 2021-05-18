Отцы и деды: знаменитости, которые стали папами в преклонном возрасте (Кончаловский, Петросян и другие)

Евгений Петросян

Герои этой подборки стали отцами в весьма зрелом возрасте. Многие в их возрасте уже нянчат внуков, а некоторые — и правнуков. А эти знаменитые мужчины решились стать отцами, когда им было далеко за 50 лет.

Петросян с маленьким сыном

Комик и шоумен Евгений Петросян стал "молодым" отцом в возрасте 74 года. Наследника, которого назвали в честь деда Ваган, родила молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова, которая младше артиста на 44 года. Стоит отметить, что у Евгения Петросяна есть взрослая дочь, которой 52 года.

Андрей Кончаловский

Высоцкая и Кончаловский с детьми

Известный режиссер Андрей Кончаловский имеет за спиной 5 браков и семеро детей. Свою последнюю любовь — Юлию Высоцкую мужчина встретил, когда ему было уже за 50. Супруга родила ему двоих детей: дочь Мария появилась, когда Андрею было 62 года, а в 66 лет он стал отцом младшего сына Пети.

Игорь Николаев

Игорь Николаев с женой и дочкой

Впервые музыкант Игорь Николаев стал отцом в 18 лет. Второй раз счастье отцовства мужчина испытал в возрасте 55 лет. Игорь и его третья супруга, Юлия Проскурякова, долгое время мечтали о ребенке, и чудо произошло спустя 10 лет.

Олег Табаков

Олег Табаков с детьми

В 90-х годах актер и режиссер Олег Табаков женился на своей студентке Марине, которая была на 30 лет младше мужчины. В свои 60 Олег Павлович стал отцом: супруга родила ему сына, которого назвали Павлом. А еще через 11 лет на свет появилась девочка, которую окрестили Машей — Табакову тогда шел 71-й год.

Виктор Павлик

Беременная Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Украинский музыкант Виктор Павлик имеет троих взрослых детей от предыдущих браков. Год назад артист женился в четвертый раз на Екатерине Репяховой, которая младше артиста на 27 лет. Сейчас супруги ожидают малыша, который появится на свет уже в июне этого года. Виктор Павлик меньше, чем через месяц станет отцом в четвертый раз в возрасте 55 лет.

Источник: 1 Минута