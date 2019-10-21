Отдых в Трускавце зимой - польза для души и тела

Трускавец — один из самых любимых курортов туристов многих стран. В этом месте сможете отдохнуть морально, насладиться неописуемыми пейзажами и пройти курс лечения в лучших санаториях. Ведь именно этот край знаменит минеральными водами — “Нафтуся”, “Юзя”, “Мария”. Правда, отдых в Трускавце имеет более широкий спектр услуг, чем посещение целебных источников. Приехав сюда в зимнюю пору, окажетесь в настоящей сказке. Вековые сосны и горные склоны покрытые снегом в сочетании с чистейшим воздухом заставят позабыть о всех делах. А катание на лыжах подарит море позитивных эмоций взрослому и ребенку!

Особенности отдыха в Трускавце зимой

Если не знаете куда поехать в зимний период, смело отправляйтесь в бальнеологический курорт, расположенный на Львовщине. Здесь очень мягкий и комфортный климат. Даже в самом холодном месяце года — в январе, среднесуточная температура находится в пределах -6 оС.

Чем можно заняться в Трускавце зимой:

- посетить мини-зоопарк;

- сходить с детьми в единственный на Западной Украине дельфинарий;

- покататься на лыжах или санях;

- попить лечебные минеральные воды прямо из бювета;

- насладиться пешей прогулкой по красивейшему парку и подышать свежим воздухом;

- расслабиться в SPA-центрах курорта;

- посмотреть местные достопримечательности — знаменитые музеи, храмы, старинные деревянные виллы, среди которых самой выдающейся считается “Гоплянка”;

- насладиться удивительной карпатской кухней;

- устроить сказочную фотосессию;

- съездить на экскурсию в замки Львовщины, Мукачево, Дрогобыч, Львов и Ужгород;

- развлечься в ночных клубах.

Этот небольшой городок подходит как любителям активного отдыха, так людям, которым необходимо пройти курс лечения в санаториях. Оздоровительные базы оснащены современных диагностическим оборудованием. А высококвалифицированные врачи проводят консультацию по различным заболеваниям.

Лучшие отели Трускавца

Комфортное проживание является залогом удачного отдыха каждого туриста. Поэтому к выбору отеля нужно подходить с особой ответственностью. В этом курортном городке есть множество гостиниц, лечебных санаториев, и шикарных вилл. Выбирая между всеми вариантами, следует руководствоваться рядом факторов — цель поездки (развлечение или лечение), планируете отдых одни или с ребенком, хотите провести время в шикарных номерах класса люкс либо нужно отдохнуть недорого.

В зимний сезон обязательно стоит посетить СПА-отели. Здесь гостям предоставляют огромное разнообразие услуг: бани, джакузи, расслабляющие и оздоровительные массажи. Также многие комплексы имеют собственные бюветы минеральных вод. На территории гостиниц “Шале Грааль”, “Миротель”, санатория “Свитязь” есть собственные СПА-комплексы. А вот если планируете провести время с детьми, желательно чтобы в гостинице были игровые комнаты. Это сделает проживание максимально комфортабельным и непринужденным.

Пятизвездочные отели подходят для тех, кто хочет отдохнуть в шикарных условиях. Здесь вас ожидает не только безупречное обслуживание, огромный комплекс развлекательных и оздоровительных процедур, но и великолепнейший вид! Простая прогулка по территорию такого отеля подарит эстетическое удовольствие. В зимний период глаз радуют величественные горы, покрытые снегом, а летом роскошная сочная зелень.

Тур-Гал поможет каждому узнать что такое идеальный отдых. Наши главные преимущества — качество, надежность и комфорт. Собственный автопарк, возможность оплаты в онлайн режиме через различные платежные системы, круглосуточная поддержка клиентов сделают сотрудничество легким и беззаботным. Также мы готовы войти в положение и отменить бронь без штрафа в случае непредвиденной ситуации! А демократичные цены позволят посетить выдающиеся курорты Львовщины совершенно недорого.

Трускавец — живописный курорт, где сможете насладиться прекрасным видом на горы и хвойные леса в любой сезон. А свежий воздух и минеральные источники способствуют общему оздоровлению всего организма!

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