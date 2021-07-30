Филипп Киркоров — не только поп король, но и примерный семьянин. И даже статус отца одиночки не делает его семью неполноценной. В воспитании своим детям Алле Виктории и Мартину Кристину экс-супруг Пугачевой покрывает и отца, и мать — возит детей на различные мировые тусовки, устраивает в их честь роскошные банкеты, покупает эксклюзивные вещи от Луи Витон. Да, о финансовых проблемах здесь и не слышали.

Однако что бы ни делал Филипп Бедросович, детям все равно нужна женская рука в доме. Кого Мартин и Алла Виктория называют мамой? Не портит ли детей излишняя роскошь?

Отец-одиночка Филипп Киркоров: как артист воспитывает своих детей и какая женщина главная в их доме?

Дети Филиппа Киркорова — настоящие звезды соцсетей. И это неудивительно, ведь родиться в такой семье — означает 24/7 быть под пристальным вниманием телекамер, на виду и под присмотром.

Киркоров это понимал, поэтому с самого детства приучал малышей к тому, как вести себя на публике.

Несмотря на юный возраст, Алла-Виктория и Мартин являются частыми гостями на различных светских мероприятиях. А по праздникам обычно они со звездным отцом развлекаются в Диснейленде.

Например, недавно звёздное семейство поехало в Грецию. Там они жили в самом дорогом отеле и не отказывали себе в развлечениях за баснословные деньги. Дети остались довольны.

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Когда Мартину исполнилось девять лет, папа устроил в их доме громкую вечеринку. На праздник собрались звёзды эстрады Ани Лорак со своей дочкой, рэпер и блоггер Дава, он же Давид Манукян, певица Валерия и другие артисты первой величины.

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Ради детей любящий папа иногда даже отменяет концерты. Правда, по словам поп-короля, жизнь его наследников только кажется такой праздной.

В одном из своих интервью Филипп Киркоров признался, что воспитывает своих детей в строгости.

По словам поп-короля, он регулярно наказывает Аллу-Викторию и Мартина.

Артист признался, что самое страшное наказание для его детей — лишиться своих смартфонов.

Что же касательно атмосферы дома? Киркоров вместе с детьми живёт в роскошном доме, который по своему шику и блеску уступает разве что особняку Галкина и Пугачевой.

Дома у Филиппа бедросовича есть прислуга, горничные и няни. Последние занимаются детьми — не только убирают за ними, но и приучают их самих к порядку.

Также дома у Киркорова живет некая Наталья Ефремова. Она — предпринимать, близкая подруга певца. Подозревают, что именно она стала донором яйцеклетки для суррогатной матери. Поэтому Мартин и Алла Виктория называют ее мамой.

Источник: 1 Минута