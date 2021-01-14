Отец-одиночка Владимир Кличко рассказал о воспитании дочки от американской жены: “Я не отец”

Кайя-Евдокия, так зовут наследницу спортсмена, родилась в декабре 2014-го. Ее Владимиру подарила бывшая гражданская супруга — американская актриса Хайден Панеттьери. Спустя 4 года отношений пара обручилась, однако до свадьбы дело так и не дошло. Летом 2018-го они расстались, после чего девочка осталась жить с отцом в Украине.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой

Накануне разрыва Панеттьери попалась в объективы камер в компании неизвестного молодого человека во время ужина в ресторане. Сначала звезда пыталась скрыться от назойливых папарацци, но смогла взять собраться и гордо прошла мимо, взяв своего кавалера за руку.

Тот самый кавалер Хайден

Актрисе и боксеру удалось разойтись без скандалов. Они дружат, а воспитанием Кайи занимаются совместно настолько, насколько это возможно. Дело в том, что Хайден живет в США, но по возможности старается навещать дочь в Киеве и поддерживает с ней связь по телефону.

Кличко и Панеттьери

Сам Кличко особо не комментирует свою личную жизнь, но недавно он рассказал о том, каково ему живется в статусе отца-одиночки. Спортсмен признался, что карантин для него был фантастическим временем, ведь он целых несколько месяцев провел с дочкой.

Владимир Кличко и Кайя-Евдокия

По его словам, Кайя-Евдокия любит вызовы и некоторые вещи делает лучше своего знаменитого папы. В пример он привел езду на лошадях. Кроме того, Владимир взращивает в наследнице чувство ответственности:

"Я не отец робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности", — цитирует Кличко klitschko-brothers.

Источник: 1 Минута