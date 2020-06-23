Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:14
Просмотров: 64

"Отказали все органы": Надежда Бабкина поделилась подробностями госпитализации

Певица призналась, что врачи вытащили ее с того света.

Известная российская певица Надежда Бабкина поделилась подробностями своей недавней госпитализации.

70-летняя звезда, у которой было подозрение на коронавирус, продолжает восстанавливаться после тяжелой формы пневмонии.

Так, недавно в рамках вручения премии лучшим врачам, артистка призналась, что находилась в критическом состоянии и ее жизнь в буквальном смысле висела на волоске.

"Было поражения легких 80%. Осталось около 20%. У меня отказали все органы ... Меня не было," - отметила Бабкина
Также как отмечается в издании Kp.ru певица отметила, что продолжает общаться с персоналом больницы после выписки.

"Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. Низкий поклон," - поблагодарила Надежда Герогіївна
Бабкина призналась, что у нее в крови выработались антитела к коронавирусу, поэтому она может чувствовать себя в безопасности в условиях распространения COVID-19.

Сейчас звезда проходит реабилитацию в клинике, ходит в бассейн и делает гимнастику.

Напомним, недавно стало известно, что Надежда Бабкина уже вернулась к работе в программе "Модный приговор".

Поклонники звезды отметили, что на снимках со съемок она имеет невероятно цветущий вид, несмотря на то, что 10 дней находилась в коме.

Источник: tsn.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ученые поставили под сомнение воздушно-капельное распространение COVID-19
Сегодня 01:09    42
Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся
Сегодня 00:04    89
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые
22.06.2020 17:14    325
После матча одному теннисисту стало плохо. Коронавирус у обоих
22.06.2020 17:08    231
Коронавирус у игрока команды Первой лиги украинского футбола. Матч перенесен. Пока на один день
22.06.2020 16:03    141
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 681 новых случаев
22.06.2020 10:11    190
Фото «до» и «после»: Николай Басков преобразился во время карантина
22.06.2020 01:24    974
В Харькове от коронавируса скончалась 71-летняя женщина
21.06.2020 12:50    397
Ситуация с COVID-19 в мире: за сутки - почти 130 тысяч новых заболевших
21.06.2020 12:00    187
Количество жертв коронавируса в Украине превысило тысячу человек
21.06.2020 11:15    223
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 