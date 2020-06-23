"Отказали все органы": Надежда Бабкина поделилась подробностями госпитализации

Певица призналась, что врачи вытащили ее с того света.

Известная российская певица Надежда Бабкина поделилась подробностями своей недавней госпитализации.

70-летняя звезда, у которой было подозрение на коронавирус, продолжает восстанавливаться после тяжелой формы пневмонии.

Так, недавно в рамках вручения премии лучшим врачам, артистка призналась, что находилась в критическом состоянии и ее жизнь в буквальном смысле висела на волоске.

"Было поражения легких 80%. Осталось около 20%. У меня отказали все органы ... Меня не было," - отметила Бабкина

Также как отмечается в издании Kp.ru певица отметила, что продолжает общаться с персоналом больницы после выписки.

"Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила. Низкий поклон," - поблагодарила Надежда Герогіївна

Бабкина призналась, что у нее в крови выработались антитела к коронавирусу, поэтому она может чувствовать себя в безопасности в условиях распространения COVID-19.

Сейчас звезда проходит реабилитацию в клинике, ходит в бассейн и делает гимнастику.

Напомним, недавно стало известно, что Надежда Бабкина уже вернулась к работе в программе "Модный приговор".

Поклонники звезды отметили, что на снимках со съемок она имеет невероятно цветущий вид, несмотря на то, что 10 дней находилась в коме.

Источник: tsn.ua/

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