Отмена спектакля в ХНАТОБе: названа причина

В Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко вчера вечером, 28 марта, должен был состояться показ оперы "Севильский цирюльник", но люди не смогли попасть внутрь.

Как сообщили на странице театра в Facebook, люди, которые делают ремонт в помещениях Харьковского облсовета, переданных в аренду Академии искусств Владимира Гришко заблокировали аварийные выходы из большого зала театра. В целях безопасности администрация ХНАТОБа была вынуждена отменить показ спектакля.

Деньги за билеты зрителям уже частично возвращены, а тем, кто не успел сделать этого не месте, предложили прийти сегодня в кассы - получить свои деньги обратно или обменять билет на другой спектакль.

"Администрация театра осуществляет все возможные меры для предупреждения подобных, форс-мажорных ситуаций в будущем", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, пообещали сообщить подробности о ситуации позже.

Агентство Телевидения Новости