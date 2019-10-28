«Отомстил за всех!»: в Уфе татуировщик набил клиенту надпись «Кидала» прямо на лбу

При этом клиент согласился на «эксклюзивное» тату и даже остался доволен результатом

Тату-мастеров злить опасно, а уж оскорбить мастера или не заплатить ему за сеанс и вовсе чревато последствиями. В этом на собственном опыте убедился 28-летний житель Благовещенска Фархат, который обожал татуировки, но не считал нужным за них платить. Парень давно числился во многих «черных списках» уфимских мастеров, но все равно умудрялся находить себе новых жертв.

- Мы с коллегами часто переписываемся в общем чате, - рассказывает уфимский тату-мастер Роман Б. – Обсуждаем эскизы, сообщаем друг другу о недобросовестных или неадекватных клиентах. И тут коллеги скидывают фото парня, который «забивается», а в конце заявляет, что платить не будет. Денег у него нет, прописки, якобы, тоже. Я тогда еще подумал, ничего себе, буду иметь в виду.

ЧЕСТНО ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО «КИДАТЬ» МАСТЕРОВ – ЭТО ХОББИ

А через несколько дней Роману позвонил незнакомый парень и рассказал, что хочет перекрыть некачественную татуировку на шее. Роман предложил выполнить ему тату в особом стиле «Black and white», который сам лично разработал: на черном фоне набивается белый детализированный рисунок. Клиент с восторгом согласился и уже через неделю пришел на сеанс.

На первый взгляд, парень был «в теме»: множество качественно выполненных татуировок говорили о том, что клиент платежеспособный, поэтому не вызывал никаких подозрений. Да и на «кидалу» с фотографий он не был похож.

- Мы начали обсуждать эскиз будущей татуировки, - рассказывает Роман. – Фархат рассказал, что несколько лет назад получил травму головы, чудом выжил, и теперь занимается муай-таем (разновидность тайских боевых искусств – ред.). Он попросил «залить» черным глазные яблоки, чтобы образ на арене был эффектным и устрашающим. Я согласился, предупредив, что процедура весьма дорогостоящая. Фархат сказал, что проблем с деньгами нет.

Перед «заливкой» Роман предложил клиенту сходить с ним в аптеку, чтобы купить специальные капли, но тот замялся и попросил его выслушать.

- Выяснилось, что ни за одну татуировку он не платил: просто ходит по салонам и забивается бесплатно, а мастера ничего ему не могут сделать, - возмущается Роман. – Мол, прописки у него нет, денег тем более, так что полицию вызывать бесполезно. Бить его не хотят, поэтому просто отпускают ни с чем. Я смотрю на него, переваривая сказанное, и тут у меня в голове щелкает: да это тот самый «кидала»! Я его по татуировкам и узнал.

ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ НА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ТАТУ

Роман начал судорожно соображать, как же поступить в этой щекотливой ситуации. Бить клиента ему совершенно не хотелось, но и отомстить за коллег было нужно. Сначала тату-мастер предложил Фархату эксклюзивное шрамирование в шутку: срезать с него все «халявные» татуировки, но парень не испугался и даже согласился на процедуру.

- Ну, думаю, совсем поехавший, - смеется Роман. – И тут я ему говорю: окей, сейчас я на лбу наколю тебе надпись «кидала», и тогда мы будем в расчете. Фархат согласился и добровольно лег на кушетку.

Сказано-сделано, и на лбу бессовестного любителя халявы появилась красочная крупная надпись «кидала», которую Роман сопроводил авторской подписью. Самое интересное, что результатом Фархат остался весьма доволен и даже пообещал вернуться к мастеру снова, уже с деньгами, за новыми татуировками.

- Он меня спрашивает: ну что, теперь мы в расчете? – рассказывает Роман. – Я киваю утвердительно. А он смеется, мол, теперь осталось найти лазерщика или другого мастера, чтобы перебил надпись, а потом снова его «кинуть».

Фотографию своего клиента Роман выложил в социальные сети, сопроводив комментарием, что теперь все обманутые коллеги могут спать спокойно, ведь они отомщены. Пост тут же получил множество откликов, а комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддержали Романа, убеждая, что это лучший вариант наказания для «кидалы», а другие напротив осудили мастера, заявив, что «грешно издеваться над убогими», и «лучше бы полицию вызвал». Сам Роман считает, что он все сделал правильно, и это будет наглядным уроком для всех любителей «халявных» татуировок.

Источник kp.ru

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