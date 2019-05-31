Отпуск-2019: куда едут харьковчане?

Отпуск Ольга запланировала на июнь. Она вместе с дочерьми через две недели едет в Польшу. Достопримечательности Варшавы будут изучать вместе с главой семьи. Муж Ольги работает там уже несколько лет. Билеты, говорит женщина, по цене вполне доступны. Поэтому такое путешествие не влетит в копеечку, особенно, когда есть где остановиться, констатирует она

Ольга:

С Киева мы будем ехать поездом с детьми, потому что автобусом это не очень удобно. Поезд Киев-Варшава стоит 1300 гривен с человека, то есть 3000 - это дорога только - А по времени сколько Займет такая дорогая? - Ну, где-то 17 часов с Киева

А вот туроператоры говорят, в этом году их клиенты стали больше интересоваться экзотическими странами. Так украинцы преимущественно спрашивают о Шри-Ланке, Южной Корее, Индии, а также странах Юго-Восточной Африки. Большим спросом стали пользоваться и Филиппины. На практике же покупают, в основном, туры в Турцию и Египет. Месяц тоже играет не последнюю роль в планировании путешествия.

Елена Куликова, директор туристической компании:

Июнь, июль, август традиционно считается временем отпусков, но июль почему-то всегда более насыщен и соответственно цены на отдых в июле больше повышаются. Поэтому, туристы наши -люди экономные, считающие деньги планируют отдых так, чтоб захватить и летний сезон, и потратить немножко денег. Поэтому, июнь очень пользуется спросом

Кроме того, рассказали туроператоры, также пользуются спросом туры в Грецию, Испанию и Италию. Подтверждают это и харьковчане. Желающих воочию увидеть Монблан журналисты АТН встречают почти сразу. Валерия уже бывала во многих странах, на этот раз в отпуске мечтает попробовать порцию настоящей пасты

Валерия:

В последний ... Болгария, Турция, Стамбул ... В Италии еще НЕ были - И в этом году планируете? - Да, очень сильно планируем. Ну, скорее всего это июль-август будет - выбрали город уже? - Пока комментарии, потому что хотелось бы и посмотреть, и к морю, как-то это организовать. Скорее всего, какой-то индивидуальный тур брать будем

Зато, туроператоры отмечают еще одно отличие - так, если в прошлом году путешественники массово выбирали пятизвездочные отели, то сейчас готовы рассмотреть неплохие "четверки". Бюджет на поездку у многих туристов не изменился и составляет от 800-до 1000 долларов на семью за неделю. А вот на услугах туристических агентств сегодня экономят больше

Елена Куликова, дир. туристической компании:

благодаря тому, что у нас многие страны стали безвизовыми и на украинский рынок зашли многие лоукостеры - появилась возможность ездить в страны Европы. Страны Европы достаточно сильно подешевели для нашего потребителя, но здесь минус для туристических фирм, потому что люди стали планировать свой отдых и организовывать свой отдых самостоятельно

В основном этим летом, как и в прошлые годы, пользуются популярностью горящие туры, в отличие от раннего бронирования, добавляют операторы

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