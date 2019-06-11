Отпуск в разгаре: как выбрать идеальный купальник
Вот и наступил период отпусков, а с ним появилась и главная женская проблема – какой купальник выбрать, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть неточности фигуры. Что делать, если путевка на руках, а лишние килограммы ну никак невозможно скинуть за несколько дней?
Спокойно, ситуацию поможет исправить правильно подобранный купальник! Главное – разобраться с типом фигуры и знать хитрости, с помощью которых вы станете богиней пляжа.
Советы по подбору идеального купальника
Для женщин с пышными формами нижнюю часть купальника лучше выбирать с более высокой посадкой, которая визуально сделает акцент на талии, а ноги будут казаться более длинными. Тем более, что сейчас актуальны подобные модели. Правда, бывают случаи, когда высокие плавки добавляют пару килограммов.
Купальники с высокой посадкой на лето 2019
Но, лучший вариант для такого типа фигуры – цельные купальники. Самым трендовым вариантом являются купальники с высоким вырезом, говорит стилист Дарья Мегедь. Для тех, кому не хватает объема в бюсте, стоит обратить внимание на лиф в стиле бандо. Такие модели с чашкой выгодно подчеркивают грудь. Вариант верхней части купальника с рюшами добавит объема плечам.
Вариант цельного купальника для пышной фигуры
Фото: Pinterest
А если вас беспокоит проблема широкого верха, то можно выбрать треугольную форму бюстгальтера. В данном случае акцент смещается больше на шею и плечи не кажутся такими массивными.
Купальник в стиле бандо
Купальники на шнуровке – модные и практичные модели, его можно завязать очень плотно или, наоборот, ославить в талии, если вы набрали за время отпуска несколько килограмм.
Ну а если выход в купальнике не ограничивается лишь пляжным отдыхом, для вечерних мероприятий на море можно подобрать более нарядный вариант. К примеру, с открытой спиной.
Трендовые цвета купальников на лето 2019
Дарья Мегедь рекомендует обращать внимание на модели цвета металлик и нюдовых оттенков, а также с леопардовым принтом. Сейчас такие модели на пике популярности среди модниц.
Источник: www.segodnya.ua