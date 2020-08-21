Отпуск во время пандемии. Куда едут украинцы и какие виды отдыха популярны сейчас?

Туристические агентства страдают из-за убытков, а украинцы чаще отказываются от путешествий или организовывают поездки самостоятельно. Без помощи туристических менеджеров. Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию с путешествиями не только в Украине, но и в-целом в мире. Негативное влияние на зарубежные поездки, вместе с тем, заставило страны развивать внутренний туризм. Харьковчане говорят - этим летом в основном выбирают украинские курорты, путешествия в Европу планируют на осень и зиму, или же вообще не хотят выезжать за пределы города. И это не только из-за страха подхватить болезнь, но и из-за финансовых трудностей.

Дарья, харьковчанка:

Во-первых, влияет, что мы лишились без работы все. И финансово, и остерегаюсь, что это опасно ехать куда-то. Надеюсь, что в следующем году все наладится.

Светлана, харьковчанка:

Планы: собираемся в сентябре. Болгария. Влияет, но сейчас отдых на Украине дороже, чем отдых за границей.

Василий, харьковчанин:

Ситуация серьезная, потому что я доктор. Знаю, что такое СOVID-19. Расслабился народ, поэтому Харьковщина на первом месте сегодня. Но все равно при соблюдении режима и отдыхать надо, и соблюдать карантинные мероприятия, ни в коем случае не нарушать, и все это мы победим.

Выбор зарубежных направлений для украинцев с минимальными требованиями по тестированию на СOVID, карантина и обсервации небольшой, подчеркивают в турагентствах. Стабильные - Турция и Египет. Остальные страны - почти каждый день меняют правила въезда и выезда. Это снизило международный пассажиропоток в разы.

Елена Куликова, дир. туристического агентства "Стелима":

Большой негатив несет нестабильность. Черногория открылась - закрылась. Албания открылась - закрылась. Надо делать тест - завтра не надо. И наоборот. Это очень сильно влияет на пассажиропоток.

А вот внутренний туризм - сейчас на подъеме из-за COVID-19. Правда, из-за карантина люди научились путешествовать самостоятельно, преимущественно, едут к морю, например, в Кирилловку или Одессу, собственным авто, бронируют отели через интернет или "переселяются в палатки". Убытки в туристических компаний существенные. Но есть и положительные моменты, рассказывает директор одного из таких агентств, Елена Куликова. Увеличился спрос отдыхающих на туристические походы в горы и парусные походы водоемами Харьковщины. В таких случаях организацией занимаются именно менеджеры.

Елена Куликова, дир. туристического агентства "Стелима":

Зато добавились клиенты на парусные походы. Если в прошлом году никто не мог представить, что это такое. Считали, что парусный поход - это Турция, Египет или большие яхты. Сейчас восстребованы маленькие парусные туристические катамараны на наших водохранилищах. На Старом Салтове, на Кременчужском водохранилище.

По словам психологов, во время пандемии люди испытывают страх и тревогу, могут впасть в апатию. Поэтому отдыхать нужно. Борислав Хомуленко подчеркивает - его клиенты в последнее время хотят оказаться в информационном вакууме, заниматься привычными делами и иметь возможность путешествовать. Это хорошо влияет на их эмоциональное состояние и иммунитет.

Борислав Хомуленко, психолог:

Люди пробуют делать то, что делали обычно. В формате типичного летнего отдыха. Я я наблюдаю за тем, что они делают, это приносит им потрясающее наслаждение. Даже у некоторых людей появляется настрой бунтарский. И появляются эффекты принадлежности к экстриму.

Медики, в свою очередь, говорят - людям следует соблюдать основные правила гигиены и во время отдыха. Чтобы уберечь себя не только от коронавируса, но и от ряда других опасных инфекций.

Агентство Телевидения Новости