Озорная Alizee и Gregoire непревзойденно танцуют Lyonnet Charleston Rock

Когда смотришь выступление милой Ализе, ловишь себя на мысли, что не знаешь, что лучше – или она поет, или танцует. Все прекрасно у нее получается!

Да, и неудивительно, такая красивая девушка привораживает к себе взгляды поклонников. Фигура, вроде бы на этом видео и немного полноватая (в ногах), но это выглядит красиво и совсем нет ничего лишнего.

Посмотрите как Ализе задорно танцует и в этом ей помогает партнер Gregoire.

Начало выхода на танец, тоже прекрасно продуман и вначале была интрига – в чем Ализе одета. Когда ее раскрыли – то все увидели прекрасное одеяние, соответствующее самой танцовщице.

Все, кто смотрит наше шоу “Танцы со звездами” имеют возможность сравнить выступление этой пары с нашими участниками шоу. И как вам сравнение? В чью пользу вы склоняетесь?

Видео: Ализе в танце Lyonnet Charleston Rock

Обязательно прочтите посты в соцсетях:

Павел Врн: “Отлично она двигается. Намного лучше, чем партнер.”

Tim C: “Выглядит счастливым и веселым.”

Vasily S: “Очень женственна, как всегда, правда танец не самый лучший подобрали. Ведь она хорошо танцует, но здесь этого не видно в полной мере, хотя ее подвижность говорит о спортивных тренировках и занятиях танцами. Молодец девочка.”

Александр Комаров: “Эх! Alizee! Срочно диета и спортзал! Всё вернётся, не слушай троллей.”

Источник: 1 Минута