"Паганіні нашого часу" виступить в Харкові: у місті пройде перший в Україні концерт унікального музиканта

У п'ятницю, 25 жовтня на сцені Будинку Алчевських відбудеться концерт Roman Kim & Daniel Austrich, на якому вперше в Україні виступить Роман Кім. Унікальна техніка і вражаюча швидкість гри в поєднанні з незвичайними виконавськими прийомами (аж до гри зубами) – створюють на кожному його концерті ефект шоу. Виступ пройде в супроводі МАСО «Слобожанський» і буде ознаменований всеукраїнською прем'єрою – Концертом для скрипки з оркестром Романа Кіма. Керувати оркестром буде диригент з Німеччини - Даніїл Австріх.

Скрипаля-віртуоза з Кельна Романа Кіма сьогодні знають по всьому світу. Він виступає в спеціальних призматичних окулярах, що закривають половину обличчя, записи його виступів набирають сотні тисяч переглядів в YouTube, а виконавська майстерність музиканта високо цінується багатьма легендарними скрипалями. Наприклад, відомий ізраїльський віртуоз Іврі Гітліс описує його гру як «одну з найнеймовірніших з тих, які я чув з тих пір, як народився!». А ще Роман – винахідник нових прийомів гри на скрипці та різних музичних аксесуарів. Серед найвідоміших винаходів скрипаля – ті самі призматичні окуляри, в яких він виступає на своїх концертах: «Одного разу я дізнався про стереоскопію, коли при розведенні очей, між двох картинок можна побачити третю в центрі, в форматі 3D, - згадує Роман. - Спочатку зробив цей ефект очима і виявив, що став мислити ясніше і можу краще концентруватися на грі. Потім вирішив створити щось, щоб не відволікатися – так з'явилися окуляри з призмами. Я вивчав це явище за допомогою томографа і експеримент показав, що моя мозкова активність посилилася. Але для повноцінного дослідження потрібно 40-50 випробовуваних. Працюю над цим".

На відміну від багатьох іменитих скрипалів, Роман вважає за краще грати на сучасній скрипці. Інструмент був зроблений скрипковим майстром Олександром Хазіним в 2015 році: «Я грав на багатьох« італійцях»- Руджері, Маджіні, Гварнері. У них неймовірний тембр, що перевершує сучасні інструменти. Але коли я став виступати у великих залах, мені не вистачало сили звуку. Почав експериментувати. Поставив віолончельні струни на скрипку - звук став товщим, більшим ... Однак у кожної скрипки є своя межа тиску струн. І я вирішив експериментувати тільки на своїй скрипці, тим більше що завжди хотів мати власний інструмент. Я зробив вдома верстат, на якому продовжив експерименти зі струнами. В результаті моїх з Олександром Хазіним експериментів, моя скрипка стала звучати набагато яскравіше».

Виступити в Харкові з МАСО «Слобожанський» Роману запропонував давній друг і творчий партнер Молодіжного оркестру, всесвітньо відомий скрипаль з Німеччини Даніїл Австріх. За словами Даніїла, хоча вони з Романом і знайомі з 2007 року, але на одному концерті виступлять вперше. Це стало можливим лише після того, як в квітні цього року концертом з Молодіжним оркестром почалася диригентська кар'єра Даніїла: «Рома майже не виступає в камерних ансамблях. Тому єдина можливість для мене з ним виступити - тільки в якості диригента ».

Сам Даніїл Австріх, доцент Вищої школи музики Кельна, вважає Романа першим віртуозом сучасності: «Я не знаю жодного іншого скрипаля, який справлявся з технічними складнощами так легко і віртуозно, як він. Рома – перший музикант з часів Паганіні, який просунув і розвинув техніку гри на скрипці, придумав нові прийоми гри». А ще Роман, стверджує Даніїл Австріх, єдиний з концертуючих на міжнародному рівні скрипалів, який подібно легендарному Паганіні, сам пише музику: «Відносно недавно він написав свій перший скрипковий концерт. Коли ми з ним побачились – він з таким ентузіазмом мені про нього розповідав, що дуже захотілося познайомити Рому з харківською публікою і, особливо, представити в Харкові його концерт».

Концерт Романа Кіма для скрипки з оркестром, який, на думку диригента Даніїла Австріха, зможе в повній мірі продемонструвати всю силу як виконавської майстерності так і композиторського обдарування Романа Кіма, прозвучить в Україні вперше. «Концерт написаний в стилі романтизму з елементами найвищої віртуозності. Сьогодні так уже не пишуть. – вважає диригент. – Це унікальний твір, який справді захоплює дух. У ньому присутні, як мені здається, елементи Шопенівської спонтанності і мрійливості, запалу і напористості Паганіні, і строгої архітектурності Брамса». А писати музику Роман Кім почав в 19 років, під впливом великого італійського віртуоза 19 століття: «Особистість Паганіні надихала мене з дитинства, я прочитав багато його листів і книг про нього. – зізнається Роман Кім. – Паганіні – новатор, соліст з неймовірною енергетикою, який зробив багато відкрить, як в скрипковій музиці, так і в техніці гри. Він – один з тих найвеличніших скрипалів, які створювали щось своє. На жаль, сьогодні традиція створювати своє загублена. Скрипалі часто намагаються зіграти все правильно і у відповідному стилі. А я впевнений, що Моцарт на своїх концертах імпровізував, мав свободу. Адже найголовніше – щоб музика торкала серце слухачів».

Також, в програмі концерту Roman Kim & Daniel Austrich МАСО «Слобожанський» зіграє увертюру до опери «Евріанта» Карла Марії фон Вебера і симфонію №2 Петра Чайковського. Говорячи про концертну програму Данїїл Австріх зауважив: «Коли у центрі концерту стоїть такий яскравий твір, як концерт Романа Кіма, дуже важливо збалансувати драматургію репертуару, щоб з одного боку не було перенасиченості музичного матеріалу, а з іншого – щоб інші твори не виглядали поруч занадто блідо. Мені здалося, що святковий ентузіазм увертюри Вебера, а також слов'янське роздолля разом з граціозною делікатністю музики Чайковського стануть хорошим контрастом і доповненням до величного героїзму і нестримної романтичної щирості Роминого концерту».

Нагадуємо, що концерт Roman Kim & Daniel Austrich пройде в Будинку Алчевських в п'ятницю, 25 жовтня, початок о 19:00. А на осінніх канікулах, у четвер, 31 жовтня і в п'ятницю, 01 листопада, МАСО «Слобожанський» порадує юних любителів музики дитячою концертною програмою «Інтерактивне оркестрове шоу для дітей». Захід відбудеться теж в Будинку Алчевських. В один день пройде по 2 концерти. Початок об 11:00 та о 16:00. Диригент - Сергій Лихоманенко (Київ). Звук живий.

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