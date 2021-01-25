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Пахнут на весь дом: ароматные и воздушные булочки с яблоками и корицей как в детстве

Пахнут на весь дом: ароматные и воздушные булочки с яблоками и корицей как в детстве

Готовится выпечка из самых простых продуктов:
  • 200 миллилитров молока.
  • дрожжи - 8 г мокрых или 4 грамма сухих.
  • сахар - 60 граммов.
  • мука - 3,5 стакана.
  • ванилин.
  • щепотка соли.
  • одно яйцо.

Для начинки вам понадобится:

  • сахар - 60 граммов.
  • корица.
  • 0,5 одного лимона.
  • яблоки - 700-800 граммов.

Рецепт невероятно ароматных и воздушных булочек с яблоками и корицей

Пахнут на весь дом: ароматные и воздушные булочки с яблоками и корицей как в детстве Булочки с яблоками и корицей

Предварительно нагрейте молоко до теплого состояния. Затем добавьте к нему сахар и дрожжи. Оставьте на некоторое время, чтобы оно немного остыло, но не сильно.

Следующий этап — добавляем муку, ванилин, яйцо, тщательно перемешиваем, добавляем соль и сливочное масло.

Перемешиваем до такой консистенции, чтобы тесто не липло к рукам.

Накрываем тесто, и ждем, пока оно дойдет. Это примерно час, оно за это время в два раза увеличивается.

Пока тесто лежит, приступаем к приготовлению начинки. Моем и чистим яблоки, нарезаем их небольшими кубиками.

Нарезанные яблоки мы перекладываем на сковороду, посыпаем сверху сахаром и выдавливаем сок лимона и тушим до того момента, пока не испарится вся жидкость. В самом конце добавляем корицу.

Делим наше тесто на равные части. Скачиваем их в шарики. Опять накрываем пищевой пленкой, и ждем еще 15 минут.

Посыпьте поверхность мукой и начинайте формировать из каждого шарика булочку, внутрь кладите начинку.

Выкладываем готовые булочки на противень, которое застеленный пергаментной бумагой, и даем постоять еще 15 минут.

Смажьте булочки яйцом. По желанию их можно посыпать кунжутом или сахаром.

Булочки нужно выпекать при 180 градусах.

Пахнут на весь дом: ароматные и воздушные булочки с яблоками и корицей как в детстве Булочки с яблоками и корицей

Желаем вам приятного аппетита! Чтобы не потерять этот рецепт, обязательно сохраните его к себе в закладки, и смотрите другие интересные идеи для приготовления на нашем сайте в рубрике "Рецепты".

Источник: 1 Минута

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