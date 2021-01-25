Пахнут на весь дом: ароматные и воздушные булочки с яблоками и корицей как в детстве
Готовится выпечка из самых простых продуктов:
- 200 миллилитров молока.
- дрожжи - 8 г мокрых или 4 грамма сухих.
- сахар - 60 граммов.
- мука - 3,5 стакана.
- ванилин.
- щепотка соли.
- одно яйцо.
Для начинки вам понадобится:
- сахар - 60 граммов.
- корица.
- 0,5 одного лимона.
- яблоки - 700-800 граммов.
Рецепт невероятно ароматных и воздушных булочек с яблоками и корицей
Булочки с яблоками и корицей
Предварительно нагрейте молоко до теплого состояния. Затем добавьте к нему сахар и дрожжи. Оставьте на некоторое время, чтобы оно немного остыло, но не сильно.
Следующий этап — добавляем муку, ванилин, яйцо, тщательно перемешиваем, добавляем соль и сливочное масло.
Перемешиваем до такой консистенции, чтобы тесто не липло к рукам.
Накрываем тесто, и ждем, пока оно дойдет. Это примерно час, оно за это время в два раза увеличивается.
Пока тесто лежит, приступаем к приготовлению начинки. Моем и чистим яблоки, нарезаем их небольшими кубиками.
Нарезанные яблоки мы перекладываем на сковороду, посыпаем сверху сахаром и выдавливаем сок лимона и тушим до того момента, пока не испарится вся жидкость. В самом конце добавляем корицу.
Делим наше тесто на равные части. Скачиваем их в шарики. Опять накрываем пищевой пленкой, и ждем еще 15 минут.
Посыпьте поверхность мукой и начинайте формировать из каждого шарика булочку, внутрь кладите начинку.
Выкладываем готовые булочки на противень, которое застеленный пергаментной бумагой, и даем постоять еще 15 минут.
Смажьте булочки яйцом. По желанию их можно посыпать кунжутом или сахаром.
Булочки нужно выпекать при 180 градусах.
Булочки с яблоками и корицей
Желаем вам приятного аппетита! Чтобы не потерять этот рецепт, обязательно сохраните его к себе в закладки, и смотрите другие интересные идеи для приготовления на нашем сайте в рубрике "Рецепты".
Источник: 1 Минута