Памела Андерсон разорвала помолвку с 33-летним футболистом из-за измен

Американская актриса и модель Памела Андерсон разорвала отношения с французским футболистом Адилем Рами, с которым готовилась пойти под венец.

Экс-модель Playboy была шокирована, узнав об изменах возлюбленного.

Своим признанием 51-летняя звезда охотно поделилась в соцсетях.

«Последние два года моей жизни были одной большой ложью. Раньше он шутил о своих коллега-футболистах, которые снимали для своих подруг квартиры рядом с домами, где жили их жены. Он называл этих людей монстрами. А сам поступил еще хуже. Он врал всем. Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой, чтобы помочь себе?!» — написала Памела.

Напомним, о помолвке пары стало известно в марте. До этого Андерсон один раз уже бросила Рами после того, как заметила, как он равнодушен к своим маленьким детям, мать которых он бросил ради Памелы. Однако тогда артистки хватило лишь на пару месяцев гнева.

Источник: womanel.com

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