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Память о легендарной актрисе. В центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко

Пятнадцать персонажей из шести фильмов с участием Людмилы Гурченко. Поклонники творчества актрисы с легкостью узнают Леночку Крылову  из «Карнавальной ночи», Раису Захарову из фильма «Любовь и голуби» и многих других. А над ними возвышается скульптура актрисы. Катиб Мамедов работал над этим памятником почти два года. Результатом, в целом доволен, говорит скульптор

Катиб Мамедов. скульптор памятника Л. Гурченко

Очень она мне нравится. Она позитивная, она с юмором,  она с любовью сделана.  Думаю, что из-за этого она получилась. Долго над ней я работал и, я думаю, что не зря для истории, для наших детей мы сделали большое дело

Памятник высотой более 7-ми метров, выполнен из бронзы. Вес монумента около пяти тонн. На открытие приехал муж Людмилы Гурченко, Сергей Сенин. Он не посещал в Украину почти 5 лет, впрочем, признается Сенин, всегда верил, что еще вернется

Сергей Сенин, муж Л. Гурченко

Это не она. Вот если бы Гурченко в жизни – это не она, но это то, что понимаемо. Все-таки памятник – это история, которая должна быть понятна многим. Поэтому, мне кажется, что все очень точно он придумал. Это никакой не персонаж – сам памятник. Единственное что – ножку я сделал бы тоньше. Она была гораздо изящнее

Жители города, памятником довольны. Говорят, что уже очень долгое время ждали открытия, которое должно было состояться еще несколько лет назад. Тогда, говорят поклонники творчества актрисы, планировалось, установит памятник возле ХАТОБа

Роман

Вы знаете, этого памятника, наверное, ждал уже наверное лет последние 5-6 и даже не верил, честно говоря, что это возможно. Но вот видите, как получилось. Наконец-то, моя легендарная землячка увековечена.  Горжусь, что вырос и родился с ней в одном городе. Потрясающие фильмы, потрясающие просто роли, которые навсегда останутся в памяти и моей и харьковчан

Юлиане 11-ть лет. Она также пылкая поклонница актерского таланта Гурченко. Наряду с современным кино охотно просматривает старые ленты с Людмилой Марковной

Юлиана Колесникова, школьница

Какие твои любимые фильмы с Людмилой Марковной ? – «Любовь и голуби» , «любимая женщина механика Гаврилова «Людмила Марковна для меня не просто актриса, а целый мир, целая эпоха. Я выросла на ее фильмах и восхищаюсь ей как женщиной, как актрисой, как человеком.

Это место станет одним из любимых для отдыха среди харьковчан, уверен Сергей Сенин. К тому же, они с Людмилой Гурченко очень часто прогуливались этим сквером, говорит вдовец актрисы

Агентство Телевидения Новости

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