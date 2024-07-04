Пам’ятку культурної спадщини «Медичне товариство» у Харкові повернули державі

Східний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, Харківської обласної військової адміністрації та Департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації щодо повернення державі пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення та земельної ділянки, на якій вона розташована.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Органами обласної прокуратури в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, зокрема, Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено рішення про визнання права приватної власності на пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення «Медичне товариство» та земельну ділянку по вул. Максиміліанівській у Харкові, на якій вона розташована.

Площа пам’ятки складає 632,4 кв. м, а її вартість — 15 млн грн. Площа ділянки історико-культурного призначення, про яку йдеться — 2 470 кв. м, а її вартість — 1,4 млн гривень.

Спірне судове рішення безпосередньо мало негативний вплив на законні права та інтереси дійсних власників пам’ятки – держави в особі Фонду державного майна України, та спірної земельної ділянки історико-культурного призначення – держави в особі Харківської обласної військової адміністрації, які рішення про їх передачу у приватну власність або користування позивачу не приймали, у вказаній господарській справі участі не брали.

Зазначене рішення суперечило положенням Закону України «Про охорону культурної спадщини», Земельного кодексу України, а також законодавству України, яке втратило свою чинність, але на момент виникнення спірних правовідносин регулювало прядок набуття права власності, зокрема, визначало право на спірну пам’ятку та земельну ділянку саме за державою в особі уповноважених органів.

Заступником керівника обласної прокуратури у серпні 2023 року внесено апеляційну скаргу в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, Харківської обласної військової адміністрації та Департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації.

Після майже року слухання справи у судах апеляційної та касаційної інстанцій позивачем подано заяву про відмову від позову.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду вказану відмову прийнято судом, визнано нечинним оскаржуване прокурором рішення Господарського суду Харківської області, провадження у справі закрито.

Таким чином, враховуючи, що рішення суду першої інстанції, як підстава набуття права приватної власності на пам’ятку містобудування та архітектури й земельну ділянку визнано нечинним, обласною прокуратурою забезпечено повне фактичне поновлення порушеного права держави в особі Фонду державного майна України та Харківської обласної військової адміністрації.

Агентство Телевидения Новости