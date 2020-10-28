Памятник Гарри Поттеру установили в Лондоне

В бронзе запечатлели юного волшебника, в исполнении актера Дэниела Рэдклиффа, во время игры в квиддич.

В Лондоне на площади Лестер-сквер появился памятник Гарри Поттеру. Об этом сообщает TimeOut.

Так, статуя изображает Дэниела Рэдклиффа в роли мальчика-волшебника в сцене, где он впервые улетает на квиддич.

Статуя отлита из бронзы, как и все памятники на площади. Скульптор запечатлел юного волшебника из экранизации книги Гарри Поттер и философский камень. Гарри, в исполнении актера Дэниела Рэдклиффа, сидит на метле во время игры в квиддич.

Примечательно, что Лестер-сквер находится возле кинотеатра Одеон. Именно в нем в 2001 году состоялась премьера Гарри Поттера.

Также отмечается, что памятник дополнят также скульптуры кролика Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и другие героев. Их установят в рамках проекта Scenes in the Square.

Источник: korrespondent.net/

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