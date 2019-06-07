Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского

Как признались актеры, к нехватке в команде пришлось привыкнуть

Вот уже несколько месяцев участники юмористической студии "Квартал 95" работают без своего лидера Владимира Зеленского, который занял кресло президента Украины.

Как признались актеры, к нехватке в команде пришлось привыкнуть. Паника прошла и сейчас "Квартал" работает над новой программой и первым выступлениям без Владимира Зеленского. Его бывшие коллеги Александр Пикалов, Степан Казанин, Мика Фаталов и новый актер студии Владимир Мартынец рассказали, как привыкают к новой обстановке.

"Паника уже прошла, поэтому все хорошо. Постановками сейчас руковожу я и Евгений Кошевой, но у нас полное взаимопонимание в коллективе и каждый имеет право голоса", - рассказал Пикалов. При этом, как добавил актер, юмористы все равно найдут, чем порадовать и удивить зрителя.

Оценить новую программу "Квартала" Зеленский все же нашел время. Как отметил Степан Казанин, она стала для него сюрпризом.

"Конечно, немного непривычно и безумно не хватает в коллективе этого хриплого голоса. Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек, или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться. Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен", - вспомнил юморист.

Мика Фаталов признался, что нелегко перенес изменения в команде. Уход Зеленского был ощутимым:

"Все дни до момента выхода на сцену я ходил сам не свой. Было ощущение, что от меня реально оторвали какую-то часть тела…"

На то, что "Квартал" несколько изменится без своего лидера, указал и новый актер в составе юмористов Владимир Мартынец:

"Сейчас атмосфера в коллективе очень хорошая, появилась новая мотивация. "Дедовщины" в команде нет, наоборот, все помогают друг другу и поддерживают. Без Зеленского "Квартал" будет, но уже немного другой. И поверьте, он не потеряет своей остроты. Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в "Вечерний Квартал", - подчеркнул он.

Источник: lime.apostrophe.ua

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