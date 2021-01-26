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Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО)

Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО)

Дэвид Кодат (David Zafer Kodat) из Франции знает что нужно настоящим мужчинам. Парень работает барбером в салоне и является настоящим фанатом своей работы. Он не только профессиональный стилист-парикмахер, он человек с большим сердцем и душой.

Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО) Дэвид Кодат

Его клиенты всегда смотрят на себя в зеркало с улыбкой и горящими глазами. Дэвид из каждого может сделать настоящего красавца. Так и получилось с этим мужчиной.

Он бездомный. Его волосы давно не видели даже шампуня, не говоря уже о стрижке. Неухоженная борода и запутанные волосы ниже плеч сделали из него седого старика, но Дэвид смог преобразить мужчину так, что его теперь сложно узнать.

Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО) Так бездомный выглядел до стрижки

Парикмахер сделал современную стрижку, также подстриг бороду. Теперь и не скажешь, что этот ухоженный мужчина живет просто под небом. Результат действительно впечатляет.

Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО) Мужчина после стрижки

Это не первый случай, когда Кодат помогает бездомным. Парень уже осчастливил множество людей, которые оказались на улице.

У них нет денег, чтобы привести себя в порядок, но благодаря Дэвиду все они стали немного счастливее.

Источник: 1 Минута

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