Парикмахер подстриг бездомного: теперь и не скажешь, что такой красивый мужчина живет на улице (ФОТО)

Дэвид Кодат (David Zafer Kodat) из Франции знает что нужно настоящим мужчинам. Парень работает барбером в салоне и является настоящим фанатом своей работы. Он не только профессиональный стилист-парикмахер, он человек с большим сердцем и душой.

Дэвид Кодат

Его клиенты всегда смотрят на себя в зеркало с улыбкой и горящими глазами. Дэвид из каждого может сделать настоящего красавца. Так и получилось с этим мужчиной.

Он бездомный. Его волосы давно не видели даже шампуня, не говоря уже о стрижке. Неухоженная борода и запутанные волосы ниже плеч сделали из него седого старика, но Дэвид смог преобразить мужчину так, что его теперь сложно узнать.

Так бездомный выглядел до стрижки

Парикмахер сделал современную стрижку, также подстриг бороду. Теперь и не скажешь, что этот ухоженный мужчина живет просто под небом. Результат действительно впечатляет.

Мужчина после стрижки

Это не первый случай, когда Кодат помогает бездомным. Парень уже осчастливил множество людей, которые оказались на улице.

У них нет денег, чтобы привести себя в порядок, но благодаря Дэвиду все они стали немного счастливее.

Источник: 1 Минута