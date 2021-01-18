Печенье с джемом в шоколаде: то самое, которое продают в магазине, только намного вкуснее и дешевле
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. муки
- 1/4 ч. л. соли
- джем по вкусу
- 150 г темного шоколада
- 40 г сливочного масла
- 1-2 ст. л. молока по надобности
Приготовление:
1. Желтки отделяем от белков. К желткам добавляем сахар и взбиваем миксером до посветления.
2. В другой емкости смешиваем белки со щепоткой соли, взбиваем миксером до стойких пиков.
3. Взбитые желтки соединяем с белками. Перемешиваем лопаткой. Добавляем муку и снова перемешиваем. Тесто перекладываем в кондитерский мешок. Затем формируем печенье в виде "улитки" сразу на пергаменте, на котором будете выпекать. Получается 20 штук. Выпекать при 180 градусах 8-10 минут. Главное не пересушить.
4. Соединить шоколад со сливочным маслом, растопить в микроволновке и размешать до однородности. Если масса получается слишком густой, добавьте немного молока.
5. На подготовленные заготовки выкладываем любимый джем (повидло), а сверху смазываем шоколадом. Готовое печенье убираем в холодильник. Когда шоколад застынет, можно пробовать.
Приятного чаепития!
Источник: 1 Минута