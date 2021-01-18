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Печенье с джемом в шоколаде: то самое, которое продают в магазине, только намного вкуснее и дешевле

Печенье с джемом в шоколаде: то самое, которое продают в магазине, только намного вкуснее и дешевле

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. муки
  • 1/4 ч. л. соли
  • джем по вкусу
  • 150 г темного шоколада
  • 40 г сливочного масла
  • 1-2 ст. л. молока по надобности

Приготовление:

1. Желтки отделяем от белков. К желткам добавляем сахар и взбиваем миксером до посветления.

2. В другой емкости смешиваем белки со щепоткой соли, взбиваем миксером до стойких пиков.

3. Взбитые желтки соединяем с белками. Перемешиваем лопаткой. Добавляем муку и снова перемешиваем. Тесто перекладываем в кондитерский мешок. Затем формируем печенье в виде "улитки" сразу на пергаменте, на котором будете выпекать. Получается 20 штук. Выпекать при 180 градусах 8-10 минут. Главное не пересушить.

Печенье с джемом в шоколаде: то самое, которое продают в магазине, только намного вкуснее и дешевле4. Соединить шоколад со сливочным маслом, растопить в микроволновке и размешать до однородности. Если масса получается слишком густой, добавьте немного молока.

5. На подготовленные заготовки выкладываем любимый джем (повидло), а сверху смазываем шоколадом. Готовое печенье убираем в холодильник. Когда шоколад застынет, можно пробовать.

Печенье с джемом в шоколаде: то самое, которое продают в магазине, только намного вкуснее и дешевлеПриятного чаепития!

Источник: 1 Минута

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