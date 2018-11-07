Педан вслед за Ефросининой подшутил над клипом «Плакала» группы Kazka

Ведущий Нового канала Александр Педан на странице в Инстаграме выложил шуточное видео, на котором плачет на камеру под популярную песню группы Kazkа. Ранее похожее видео для соцсетей снимала Маша Ефросинина: ее видео закончилось тем, что она режет лук. У видео Александра Педана другой финал: оказывается, что он плачет над разбитым телефоном.

Напомним, что Александр Педан в этом году решил попробовать себя в качестве видеоблогера, и в первом же видео признался, что был женщиной. Позднее в своем видеоблоге он показал, как снимался в фильмах с Анджелиной Джоли и Камерон Диас, а еще в одном – даже превратился в бомжа ради подписок.

А 31 октября на Новом канале стартовало новое реалити с Александром Педаном – «Эксы», в котором бывшие возлюбленные пытаются разобраться в их чувствах и отношениях.

Источник: http://detector.media

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