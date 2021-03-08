Пережила развод и потеряла ребенка в 49 лет: как живет сейчас актриса Людмила Артемьева из “Сватов”?

Она с детства мечтала прославиться как драматическая актриса, но звездой стала после комедийной роли. Последний шестой сезон был отснят в 2013 году. Что уготовила судьба актрисе Артемьевой за последние годы - читайте в нашей статье.

Людмила Артемьева

О творчестве

Яркий артистический талант проявился у Люды в детстве, когда она легко пародировала знакомых. Окончив в 1986 году московское Щукинское училище, она 17 лет служила в театре "Ленком". Но желание попробовать в жизни еще что-то новое заставило актрису покинуть привычную театральную сцену и дебютировать в фильме "Очень страшная история".

Настоящий виток славы для актрисы наступил после съемок веселого сериала "Сваты", быстро завоевавший зрительскую любовь.

Людмила Артемьева

Позднее Артемьева снялась еще в нескольких фильмах, в рекламе, принимала участие в составе жюри в талант шоу "Один в один", в проекте "Модный приговор", где она защищала интересы гостей передачи.

Пандемия наложила свой отпечаток на планы актрисы. После ослабления карантина она снялась еще в нескольких фильмах.

Личная жизнь

Людмила Артемьева не съемках одного из сериалов

Людмила Артемьева в студенческие годы вышла замуж за сокурсника Сергея Парфенова, родила ему дочь Катю. Спустя 15 лет их брак распался. Людмила устала от финансовых проблем, от пристрастия мужа к алкоголю.

Ее дочь, окончив институт, стала переводчиком немецкого языка.

Вот что сама актриса говорит о своей личной жизни:

"Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь - она все-таки частная. Этим мы и живем".

Известно, что в 2012 году Артемьева снова решила стать мамой. Ходили слухи о ее втором замужестве, но сама актриса их не комментировала.

На последних сроках беременности возникли осложнения и неродившегося ребенка спасти не удалось. Потеря ребенка тяжело далась Людмиле и понадобилось несколько месяцев, чтобы суметь вернуться к привычной жизни.

Людмила Артемьева - биография

Стоит отметить, что актриса предпочитает правильное питание, ведет здоровый образ жизни, не выносит светских тусовок, а салоны красоты любит издалека и считает, что поддерживать хорошую форму ей помогает сон.

Образ Ивана Будько из сериала Сваты «съел» Федора Добронравова?

Источник: 1 Минута