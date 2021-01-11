Перекроили лицо, чтобы быть популярными: украинские звезды, которые сделали себе пластику

Но как объяснить, что с годами морщинок у них становится меньше, и губки становятся более пухленькие, и носики становятся аккуратнее и короче, и формы более округлые.

Хоть и уверяют шоу-дивы, что красота у них природная, трудно не заметить, что с годами они становятся более привлекательными и выглядят моложе, чем в раньше.

Помогают им в этом волшебники красоты-пластические хирурги.

Кто же из украинских звезд сделали себе пластику?

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Внешний вид Светланы меняется на протяжении всей карьеры. Из рыжеволосой участницы группы "ВИА Гра" она превратилась в певицу, соответствующую всем современным тенденциям в мире красоты.

Ее губы вырастают с каждым годом, овал лица стал подтянутым, исчезли щечки. Будет ли певица и дальше менять свою внешность, посмотрим.

Таисия Повалий

Таисия Повалий в молодости и сейчас

Трансформация внешности 55-летней Таисии Повалий интересует поклонников не меньше ее творчества.

Хотя певица публично не комментирует эту тему, ее фотографии, которые она выкладывает на своей странице в Instagram, раскрывают всю правду об артистке.

Заметно, что сохраняя привлекательность, певица увеличивала губы, проработала скулы, сделала подтяжку лица, а возможно и корректировала зону вокруг глаз.

Ирина Билык

Ирина Билык

50-летняя Ирина Билык с помощью пластики изменила свою внешность до неузнаваемости.

Поменялся подбородок, губы, скулы и даже разрез глаз. После нескольких пластических операций певица стала не похожа сама на себя.

Ани Лорак

Много слухов и домыслов ходит вокруг внешности певицы и актрисы Ани Лорак.

Поклонники приписывают ей пластику, сравнивая фото разных лет.

ама певица никак не реагирует на подобные догадки и сплетни.

Зато есть комментарий пластического хирурга Дмитрия Слоссера, который, изучив фото певицы, убежден, что следов пластики нет, и внешность Ани Лорак натуральна.

Тина Кароль

Тина Кароль в молодости (предположительно, во время беременности сыном Вениамином)

Тина Кароль сейчас

Фанаты известной певицы Тины Кароль заподозрили ее в увеличении губ и груди. В одном из интервью, Тина развеяла слухи и заявила:

"Имеем то, что имеем. Слава Богу, природа наградила. Мне не надо обращаться ни к кому!".

Источник: 1 Минута