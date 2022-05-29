Пес Патрон спрогнозировал когда в Украине наступит мир и что будет с людьми, которые пришли из соседней страны

Михаил взял любимца на работу и заметил у того способности к распознаванию взрывчатых веществ. Когда собаке исполнилось полгода, его стали обучать кинологи. В апреле 2022 года Патрону исполнилось 2,5 года. Пес подходит для работ по разминированию, так его вес не превышает пяти килограммов, эта масса безопасна при распознавании противопехотных мин.

Благодаря способностям, Патрона собирались отвезти в зону ООС в качестве собаки-волонтера. Но после вторжения рф в Украину, он привлечен к делу разминирования в Черниговской области.

Теперь Патрон является талисманом и душой пиротехников из Чернигова.

На канале "Украина" в Ютуб 26 мая опубликовано занимательное видео, где четвероногий черниговский спасатель делает предсказания.

Ему было предложено выбрать один из нескольких стаканов, он выбрал стакан с предсказанием о том, что российские оккупанты сгинут в лесах Украины (в других стаканах было "в степях" и "водах").

На вопрос о том, когда в Украине наступит мир, Патрон предсказал, что осенью, выбрав соответствующий стакан. Примечательно, что на каждый стакан был положен одинаковый кусочек сыра (Патрон обожает сыр), и при обнюхивании собака выбирала один только стакан.

Про курс доллара в Украине предсказания пушистого спасателя остановились на варианте, что национальная украинская валюта будет евро (первый вариант был 30грн., второй 40 грн., третий - евро).

Легендарный пес Патрон к началу мая обнаружил более 200 взрывных устройств.

Источник: 1 Минута