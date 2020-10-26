Песочные рулетики с ореховой начинкой: простая в приготовлении вкуснятина к чаю за 25 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 100 г сливочного масла
- 240 г просеянной муки
- 150 г сметаны или греческого йогурта
- 2 г разрыхлителя
Для начинки понадобится:
- 75 г грецких орехов
- 80 г сахара
- 25 г сливочного масла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто. Пшеничную муку соедините с разрыхлителем. Натрите сливочное масло на терке, окуная его в муку. Затем нужно перетереть массу руками до состояния крошки.
В песочную крошку добавьте йогурт, замесите тесто. Его не нужно долго вымешивать, достаточно, чтобы ингредиенты просто собрались в комок. Тесто переложите в пакет, а затем в холодильник на 1 час.
Приготовьте начинку. Орехи измельчите в блендере или скалкой. Переложите в миску, добавьте сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте ложкой.
Рабочую поверхность присыпьте мукой. Раскатайте тесто в большой тонкий прямоугольник, края подравняйте ножом.
Затем нужно разрезать на 9 прямоугольников. На каждый выложить ореховую начинку и свернуть в рулет.
Рулетики переложите на противень. Выпекайте 20-25 минут при 170 ℃.
Песочные рулетики с ореховой начинкой: видео-рецепт
Источник: 1 Минута