Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:03
Просмотров: 54

Песочные рулетики с ореховой начинкой: простая в приготовлении вкуснятина к чаю за 25 минут

Песочные рулетики с ореховой начинкой: простая в приготовлении вкуснятина к чаю за 25 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 100 г сливочного масла
  • 240 г просеянной муки
  • 150 г сметаны или греческого йогурта
  • 2 г разрыхлителя

Для начинки понадобится:

  • 75 г грецких орехов
  • 80 г сахара
  • 25 г сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Пшеничную муку соедините с разрыхлителем. Натрите сливочное масло на терке, окуная его в муку. Затем нужно перетереть массу руками до состояния крошки.

В песочную крошку добавьте йогурт, замесите тесто. Его не нужно долго вымешивать, достаточно, чтобы ингредиенты просто собрались в комок. Тесто переложите в пакет, а затем в холодильник на 1 час.

Приготовьте начинку. Орехи измельчите в блендере или скалкой. Переложите в миску, добавьте сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте ложкой.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Раскатайте тесто в большой тонкий прямоугольник, края подравняйте ножом.

Затем нужно разрезать на 9 прямоугольников. На каждый выложить ореховую начинку и свернуть в рулет.

Рулетики переложите на противень. Выпекайте 20-25 минут при 170 ℃.

Песочные рулетики с ореховой начинкой: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 