Песочные рулетики с ореховой начинкой: простая в приготовлении вкуснятина к чаю за 25 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г сливочного масла

240 г просеянной муки

150 г сметаны или греческого йогурта

2 г разрыхлителя

Для начинки понадобится:

75 г грецких орехов

80 г сахара

25 г сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Пшеничную муку соедините с разрыхлителем. Натрите сливочное масло на терке, окуная его в муку. Затем нужно перетереть массу руками до состояния крошки.

В песочную крошку добавьте йогурт, замесите тесто. Его не нужно долго вымешивать, достаточно, чтобы ингредиенты просто собрались в комок. Тесто переложите в пакет, а затем в холодильник на 1 час.

Приготовьте начинку. Орехи измельчите в блендере или скалкой. Переложите в миску, добавьте сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте ложкой.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Раскатайте тесто в большой тонкий прямоугольник, края подравняйте ножом.

Затем нужно разрезать на 9 прямоугольников. На каждый выложить ореховую начинку и свернуть в рулет.

Рулетики переложите на противень. Выпекайте 20-25 минут при 170 ℃.

Песочные рулетики с ореховой начинкой: видео-рецепт

Источник: 1 Минута