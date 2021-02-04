Песочный пирог с яблоками и орехами: максимально простой рецепт рассыпчатого теста и сочной начинки
Если и готовить домашнюю выпечку, то только вкусную, как этот песочный пирог.
Ингредиенты для песочного теста:
- сливочное масло – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- щепотка соли
- разрыхлитель – 10 г
- ванилин
- пшеничная мука – 400 г
Яблочная начинка:
- яблоки – 400 г в очищенном виде
- лимонный сок – 2 ч. л.
- картофельный крахмал – 1,5 ст. л.
- грецкие орехи – 50 г
- сахар – 40 г
Для смазывания пирога понадобится 1 желток и 1 ч. л. молока
Приготовление:
1. Грецкие орехи измельчаем ножом. Кусочки должны быть не слишком мелкие.
2. Просеянную муку смешиваем с солью, сахаром, разрыхлителем и ванилином. Перемешиваем.
3. Прямо в мучную смесь натираем на терке охлажденное сливочное масло. Руками перетираем в крошку.
4. Добавляем яйца, замешиваем гладкое тесто. Кладем тесто в пакет, убираем в холодильник на 1 час. После, делим тесто на две части: 1/3 и 2/3.
5. На дно разъемной формы стелим пергамент, бортики смазываем сливочным маслом. Выкладываем большую часть теста, равномерно распределяем, формируем бортики высотой 3,5-4 см. тесто накалываем вилкой.
6. Очищенные яблоки натираем на крупной терке. Взбрызгиваем лимонным соком. Добавляем крахмал, перемешиваем. Начинку выкладываем на тесто. Сверху посыпаем сахаром и грецкими орехами.
7. Из второй части теста делаем жгуты толщиной около 1 см. Выкладываем на начинку, переплетая в виде решетки. Края закрепляем, а бортики загибаем внутрь и прижимаем вилкой.
8. Сверху пирог смазываем желтком, смешанный с молоком. Выпекаем песочный пирог при 180-190 градусах 35 минут.
Приятного чаепития!
Источник: 1 Минута