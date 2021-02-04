Песочный пирог с яблоками и орехами: максимально простой рецепт рассыпчатого теста и сочной начинки

Если и готовить домашнюю выпечку, то только вкусную, как этот песочный пирог.

Ингредиенты для песочного теста:

сливочное масло – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

щепотка соли

разрыхлитель – 10 г

ванилин

пшеничная мука – 400 г

Яблочная начинка:

яблоки – 400 г в очищенном виде

лимонный сок – 2 ч. л.

картофельный крахмал – 1,5 ст. л.

грецкие орехи – 50 г

сахар – 40 г

Для смазывания пирога понадобится 1 желток и 1 ч. л. молока

Приготовление:

1. Грецкие орехи измельчаем ножом. Кусочки должны быть не слишком мелкие.

2. Просеянную муку смешиваем с солью, сахаром, разрыхлителем и ванилином. Перемешиваем.

3. Прямо в мучную смесь натираем на терке охлажденное сливочное масло. Руками перетираем в крошку.

4. Добавляем яйца, замешиваем гладкое тесто. Кладем тесто в пакет, убираем в холодильник на 1 час. После, делим тесто на две части: 1/3 и 2/3.

5. На дно разъемной формы стелим пергамент, бортики смазываем сливочным маслом. Выкладываем большую часть теста, равномерно распределяем, формируем бортики высотой 3,5-4 см. тесто накалываем вилкой.

6. Очищенные яблоки натираем на крупной терке. Взбрызгиваем лимонным соком. Добавляем крахмал, перемешиваем. Начинку выкладываем на тесто. Сверху посыпаем сахаром и грецкими орехами.

7. Из второй части теста делаем жгуты толщиной около 1 см. Выкладываем на начинку, переплетая в виде решетки. Края закрепляем, а бортики загибаем внутрь и прижимаем вилкой.

8. Сверху пирог смазываем желтком, смешанный с молоком. Выпекаем песочный пирог при 180-190 градусах 35 минут.

Приятного чаепития!

Источник: 1 Минута