Певица Камалия еле сдерживая слезы на глазах заявила о семейной утрате: умер в 13 лет

Камалия опубликовала фото, сделанное дома. На снимке она в рубашке и черных обтягивающих лосинах сидит на лестнице, и держит за поводок свою собаку. На снимке Камалия светится от счастья.

"Ушёл на радугу мой друг босерон Шерхан. Ты - лучший пёс в мире, буду помнить тебя всегда. Спасибо за 13 лет дружбы!", - трогательно написала жена Мохаммада Захура.

https://www.instagram.com/p/CME9GRzHvx9/?igshid=c5q3n0ad37nt

Поклонники пытаются успокоить певицу и высказать ей свои слова поддержки:

Щиро співчуваю. 6 років назад втратила свого Зевса. І досі біль не проходить. Шерхан у Вас був справжнім красенем і судячи по фото - мудрим і добрим. Нехай буде щасливим там, де він тепер є

И у нас два года умер Шерханчик((( 14 лет радовал нас

как я вам сочувствую. У нас котик был, прожил 22 года, и в прошлом году ушёл ... , я три месяца рыдала.

мои соболезнования..у меня нету слов, милая Камалия((

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия живет в собственном доме, вместе с мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, а также дочками - Арабеллой и Мирабеллой.

Отметим, ранее ко Дню Святого Валентина певица Камалия рассказала о том, что для нее значит любовь.

"Для девушки главное - ждать, чтобы приглашение на свидание сделал парень. Думаю, на первое свидание лучше пойти в ресторан или кафе, туда, где действительно можно спокойно поговорить и узнать больше о друг друге. Заодно - посмотреть на манеры поклонника и много чего узнать о нем", - отметила Камалия.

Источник: 1 Минута