Певица MакSим спустя месяц комы впервые заговорила: “Думала, что была в отключке два дня”

Многие поклонники даже не верили, что Максим сможет выйти из комы, хотя до последнего надеялись на лучшее

Больше месяца молодая артистка была в состоянии медикаментозной комы, в которую ее ввели врачи, чтобы сохранить жизненно важные процессы. Планировалось, что в коме артистка пробудет где-то два-три дня, но показания врачей были неутешительными, поэтому лечение затянулось на месяц.

Макsим

Сейчас артистка сама вышла на контакт с поклонниками. Правда, пока только через Инстаграм-пост. В "Истории" выходить не решилась — пока что не то состояние не позволяет. Впереди длительный этап реабилитации, и артистка хочет показаться поклонникам уже в приятном свете.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью",

— высказалась в социальной сети артистка.

Следует отметить, врачи прогнозировали, что певица MакSим вообще может не вернуться на сцену. Это связано с тем, что в процессе болезни были сильно повреждены разные органы, в том числе, ослабли и голосовые связки. Однако эта информация официальными источниками и лечащими врачами артистки подтверждена еще не была.

Во всяком случае, поклонники музыкантки активно поддерживают ее в социальных сетях, желают скорейшего выздоровления, и очень хотят, чтобы их кумир поскорее поправилась и вышла на сцену с новыми хитами.

Источник: 1 Минута