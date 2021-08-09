Певица MакSим спустя месяц комы впервые заговорила: “Думала, что была в отключке два дня”
Больше месяца молодая артистка была в состоянии медикаментозной комы, в которую ее ввели врачи, чтобы сохранить жизненно важные процессы. Планировалось, что в коме артистка пробудет где-то два-три дня, но показания врачей были неутешительными, поэтому лечение затянулось на месяц.
Многие поклонники даже не верили, что Максим сможет выйти из комы, хотя до последнего надеялись на лучшее
Макsим
Сейчас артистка сама вышла на контакт с поклонниками. Правда, пока только через Инстаграм-пост. В "Истории" выходить не решилась — пока что не то состояние не позволяет. Впереди длительный этап реабилитации, и артистка хочет показаться поклонникам уже в приятном свете.
"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью",
— высказалась в социальной сети артистка.
Следует отметить, врачи прогнозировали, что певица MакSим вообще может не вернуться на сцену. Это связано с тем, что в процессе болезни были сильно повреждены разные органы, в том числе, ослабли и голосовые связки. Однако эта информация официальными источниками и лечащими врачами артистки подтверждена еще не была.
Во всяком случае, поклонники музыкантки активно поддерживают ее в социальных сетях, желают скорейшего выздоровления, и очень хотят, чтобы их кумир поскорее поправилась и вышла на сцену с новыми хитами.
Источник: 1 Минута