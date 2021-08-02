Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа впервые стали родителями: первые фото из роддома

Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Инстаграм. Mamarika опубликовала трогательное фото, на котором она лежит с новорожденным малышом, а ее муж Сергей Середа наклонился, чтобы поцеловать новоиспеченную маму.

"Теперь мы официально самые счастливые", — подписала фото Mamarika.

В комментариях молодых родителей поздравили поклонники, а также коллеги по сцене.

"Поздравляем", — написала Катя Осадчая.

"Ураураура всех благ вселенских новому человеку и родителям", — написала певица Сабрина Багирова.

"Поздравляем. Здоровья малышу и родителям", "Поздравляем с рождением мальчика. Здоровья малышу и терпения родителям", — пишут поклонники звездной семьи.

Напомним, Мамарика – популярная украинская певица, звезда которой зажглась на проекте "Фабрика звезд". Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. В 2020 году певица тайно вышла замуж за актера и телеведущего Сергея Середу.

Мамарика и Сергей Середа

Сейчас муж Мамарики является ее продюсером. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу, где решили создать полноценную семью. Они временно снимают дом в два этажа, общей площадью 150 квадратных метров. В Одессе они планируют приобрести собственное жилье.

Источник: 1 Минута