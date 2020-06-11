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Певица MARUV показала подтянутую фигуру в купальнике (ФОТО)
Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в купальнике.
Свежее фото артистка опубликовала в "историях" в своем Instagram. Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время.
Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру. На снимке артистка позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя подтянутые ягодицы.
Источник: golos.ua/
Темы: шоубизнес
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