Певица MARUV показала подтянутую фигуру в купальнике (ФОТО)

Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в купальнике.

Свежее фото артистка опубликовала в "историях" в своем Instagram. Девушка отдыхает на природе и, судя по всему, отлично проводит время.

Звезда выглядит свежей и отдохнувшей, а также демонстрирует подтянутую фигуру. На снимке артистка позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Источник: golos.ua/

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