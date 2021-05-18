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18.05.2021 23:26
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Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике

Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике

Недавно поклонники российской певицы Валерии восхитились ее смелостью. Ведь жена Пригожина решилась вскрыть перед ними все карты - вышла позировать без мейк-апа и особых сценических нарядов. По-простому, по-домашнему.

53-летняя Валерия может похвастаться стройными формами, безупречным чувством стиля и яркой внешностью

Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике Валерия

Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике Валерия

Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике Валерия

Певица Валерия показала свое “честное лицо” : позировала без макияжа и в халатике Валерия

Фолловеры начали активно обсуждать то, как волшебно и привлекательно выглядит Валерия.

Фанаты отметили, что даже без профессионального макияжа, работы стилистов и парикмахеров, она производит впечатление привлекательной, молодой и жизнерадостной артистки.

Следует отметить, что вне зависимости от наличия макияжа на лице артистка является примером для подражания многим девушкам и женщинам.

Валерия регулярно занимается спортом, делится с фолловерами бьюти-советами и часто публикует видео своих тренировок

По словам артистки, ей не нужно посещать спортзал, ведь дома она давно собрала весь необходимый инвентарь.

В этот раз Валерия похвасталась естественной красотой, опубликовав "честное" видео. В коротком ролике она показала процесс создания образа для съемок, представ сначала без грамма косметики на лице. Затем профессиональные визажисты эффектно накрасили Валерию и продемонстрировали результат.

 

Источник: 1 Минута

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