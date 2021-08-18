Певицу Макsим обвинили в том, что она пиарится на своей болезни

Максим обвинили в пиаре на своей болезни

Врачи ненадолго отпустили ее домой, где певица наконец смогла обнять своих детей. Однако практически сразу артистка была вынуждена ехать в реабилитационный центр — у нее было очень тяжелое состояние, и теперь нужно круглосуточное наблюдение врачей, а также ежедневные реабилитационные процедуры в виде дыхательной гимнастики.

Несмотря на то, что у артистки так много поклонников, которые желают ей только добра, и искренне заботятся, есть и злые языки, которые мгновенно решили повернуть ситуацию с комой Марины Абросимовой в негативную сторону.

Бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта заявила, что певица Максим просто пиарится на своей болезни.

Юлия Беретта

Как пишет издание Зая. Ру, Беретта подозревает, что артистка могла раздуть всю ситуацию ради пиара, и на самом деле никакого критического состояния у нее не было.

Но это полностью противоречит словам врачей из столичной клиники, где лежала в реанимации Марина Абросимова.

Певица МакSим

В целом, Юлия довольно жестко высказалась в адрес чудом выжившей звезды. Она высказалась, что изначально верила в эту историю и переживала, однако сейчас она не верит ни единому слову пресс-службы и помощников певицы.

Каких-то конкретных фактов, подтверждающих, что Максим спекулирует на теме собственного здоровья, Юлия Беретта не раскрыла.

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Источник: 1 Минута