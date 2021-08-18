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Певицу Макsим обвинили в том, что она пиарится на своей болезни

Певицу Макsим обвинили в том, что она пиарится на своей болезни

Врачи ненадолго отпустили ее домой, где певица наконец смогла обнять своих детей. Однако практически сразу артистка была вынуждена ехать в реабилитационный центр — у нее было очень тяжелое состояние, и теперь нужно круглосуточное наблюдение врачей, а также ежедневные реабилитационные процедуры в виде дыхательной гимнастики.

Максим обвинили в пиаре на своей болезни

Несмотря на то, что у артистки так много поклонников, которые желают ей только добра, и искренне заботятся, есть и злые языки, которые мгновенно решили повернуть ситуацию с комой Марины Абросимовой в негативную сторону.

Бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта заявила, что певица Максим просто пиарится на своей болезни.

Певицу Макsим обвинили в том, что она пиарится на своей болезни Юлия Беретта

Как пишет издание Зая. Ру, Беретта подозревает, что артистка могла раздуть всю ситуацию ради пиара, и на самом деле никакого критического состояния у нее не было.

Но это полностью противоречит словам врачей из столичной клиники, где лежала в реанимации Марина Абросимова.

Певицу Макsим обвинили в том, что она пиарится на своей болезни Певица МакSим

В целом, Юлия довольно жестко высказалась в адрес чудом выжившей звезды. Она высказалась, что изначально верила в эту историю и переживала, однако сейчас она не верит ни единому слову пресс-службы и помощников певицы.

Каких-то конкретных фактов, подтверждающих, что Максим спекулирует на теме собственного здоровья, Юлия Беретта не раскрыла.

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Источник: 1 Минута

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