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Пять опасных для туристов мест в мире

Пять опасных для туристов мест в мире

Близится сезон отпусков, большинство уже решило, где проведет несколько недель этим летом. Но если вы все еще терзаетесь сомнениями, мы подготовили для вас ТОП−5 мест, куда точно не стоит брать билет.

Ла Оройа, Перу

Город опасен в первую очередь наличием тяжелых металлов в недрах. Постоянная работа заводов по добыче полезных ископаемых стала причиной кислотных дождей и болезней местного населения. Отравление тяжелыми металлами переносится очень тяжело, и вряд ли вы захотите провести отпуск именно так.

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Венесуэла, Каракас

Ужасающая нищета местного населения толкает людей на любые поступки в отношении белых туристов с целью поживиться. Государство выделяет мало бюджета на полицию, поэтому порядка в Каракасе нет практически никакого. Отдохнуть спокойно у вас точно не получится.

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Колумбия

Это родина Пабло Эскобара. Если вы смотрели одноименный фильм, вы в курсе, чем промышляют местные криминальные группировки. Однако сейчас страна стала спокойнее, и при соблюдении мер безопасности вы можете провести вполне адекватный отпуск. Однако районы, где все еще случаются вооруженные конфликты, стоит изучить заранее и не заходить туда ни при каких обстоятельствах.

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Сомали

Будь вы хоть трижды экстремал и уверенный в себе человек, не стоит рисковать собой ради хвастливых фото в соцсетях. Все мы слышали о сомалийских пиратах, однако, если вы не любитель отдыха на шикарных яхтах, пираты не должны вас волновать. Проблемы возникают на суше, на территории самого государства. Хотя как такового государства и не существует. Скорее, несколько враждующих группировок. Радикальные настроения, религиозные распри становятся поводом для ожесточенных конфликтов. Сами понимаете, Сомали — не лучший вариант для тихого и спокойного, а главное — безопасного отдыха.

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Змеиный остров

Это "ядовитый" уголок Бразилии. Одно из самых опасных мест в стране, которое полностью соответствует своему названию. Просто представьте: на один квадратный метр приходится аж 5 змей! Причем яд некоторых из них не поддается нейтрализации, а в условиях отдаленности от цивилизации встреча со змеей может обернуться для вас трагедией.

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Источник: www.segodnya.ua

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