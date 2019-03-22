Пять выходных. Когда и сколько дней в Украине будут отмечать Пасху 2019
В этом году сразу за Пасхальными праздниками следует День труда.
Пасха – один из самых светлых и долгожданных праздников в календаре. Она завершает продолжительный и строгий Великий пост и знаменует приход настоящего тепла. Пасхе рады все, не только глубоко верующие люди. Приход праздника означает три выходных дня, забаву с крашеными яйцами и традицию собираться в этот день всей семьей. Великий пост начался 11 марта и завершится 27 апреля.
У Пасхи всегда плавающая дата и высчитывается по лунно-солнечному календарю, именно она опеределяет остальные плавающие даты нескольких важных церковных праздников. Это Вознесение Господне – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье – 21 апреля 2019 года, 6 июня 2019 года, Троица – 16 июня 2019 года.
Пасха 2019: сколько выходных
Благодаря тому, что 1 мая Украина отмечает День труда, у украинцев будет в целых пять выходных подряд.
Суббота 27 апреля – выходной
Воскресенье 28 апреля – выходной
Понедельник 29 апреля – выходной
Вторник 30 апреля – выходной. Рабочий день переносится на субботу, 4 мая
Среда 1 мая - выходной
Чуть больше чем через неделю после Пасхи православные отмечают Родительский день, он же Радоница, он же Поминальный день, он же Гробки. В этом году Гробки 2019 выпадают на 7 мая.
Католики будут отмечать Пасху в 2019 году на неделю раньше православных – 21 апреля. Интересно, что на этот же период приходится праздник иудеев Песах, его дата плавающая и исчисляется по лунному календарю. В этом году его начнут отмечать вечером в пятницу 19 апреля, празднования завершатся к ночи 27 апреля.
Источник: style.nv.ua