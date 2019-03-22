Пять выходных. Когда и сколько дней в Украине будут отмечать Пасху 2019

В этом году сразу за Пасхальными праздниками следует День труда.

Пасха – один из самых светлых и долгожданных праздников в календаре. Она завершает продолжительный и строгий Великий пост и знаменует приход настоящего тепла. Пасхе рады все, не только глубоко верующие люди. Приход праздника означает три выходных дня, забаву с крашеными яйцами и традицию собираться в этот день всей семьей. Великий пост начался 11 марта и завершится 27 апреля.

Пасха в этом году, как говорят в народе, будет поздней. Согласно православному календарю она приходится на воскресенье 28 апреля. Пасху традиционно отмечают три дня. В 2019 году это 27, 28 и 29 апреля.

У Пасхи всегда плавающая дата и высчитывается по лунно-солнечному календарю, именно она опеределяет остальные плавающие даты нескольких важных церковных праздников. Это Вознесение Господне – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье – 21 апреля 2019 года, 6 июня 2019 года, Троица – 16 июня 2019 года.

Фото: @facebook

Пасха 2019: сколько выходных

Благодаря тому, что 1 мая Украина отмечает День труда, у украинцев будет в целых пять выходных подряд.

Суббота 27 апреля – выходной

Воскресенье 28 апреля – выходной

Понедельник 29 апреля – выходной

Вторник 30 апреля – выходной. Рабочий день переносится на субботу, 4 мая

Среда 1 мая - выходной

Чуть больше чем через неделю после Пасхи православные отмечают Родительский день, он же Радоница, он же Поминальный день, он же Гробки. В этом году Гробки 2019 выпадают на 7 мая.

Католики будут отмечать Пасху в 2019 году на неделю раньше православных – 21 апреля. Интересно, что на этот же период приходится праздник иудеев Песах, его дата плавающая и исчисляется по лунному календарю. В этом году его начнут отмечать вечером в пятницу 19 апреля, празднования завершатся к ночи 27 апреля.

Источник: style.nv.ua

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