Миндальный торт с лимоном: рецепт, который понравится каждому
Время подготовки: менее 30 минут
Время приготовления: 30 минут-1 час
Порции: 8
Ингредиенты:
200 г масла
200 г сахара
3 больших яйца
50 г муки
125 г миндаля
2 лимона (сок 1 и мелко натертая цедра 2)
Для крема:
1 лимон, только сок
5-6 столовых ложки сахарной пудры
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 180 °. Смазываем основание и боковые стороны круглой формы для выпечки 20-22 см выкладываем нижнюю часть пекарским пергаментом.
2. Взбиваем вместе масло и сахар до легкой и пушистой консистенции, используя миксер или деревянную ложку. Медленно взюиваем яйца, по одному за раз. Когда яйца полностью включены, добавляем муку, затем миндаль и лимонную цедру.
3. Выкладываем смесь в форму для выпечки. Выпекаем в течение 35-40 минут.
4. Пока пирог все еще горячий, протыкаем его палочкой, сделав 15 или около того отверстий. Поливаем лимонным соком отверстия.
5. Чтобы сделать глазурь, смешиваем лимонный сок, немного за раз, в сахарную пудру, чтобы сделать гладкую пасту. Удаляем торт из формы и поливаем глазурью сверху, затем подаем.
Источник: http://znaj.ua