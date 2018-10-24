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Миндальный торт с лимоном: рецепт, который понравится каждому

Миндальный торт с лимоном: рецепт, который понравится каждому

Время подготовки: менее 30 минут
Время приготовления: 30 минут-1 час
Порции: 8

Ингредиенты:

200 г масла
200 г сахара
3 больших яйца 
50 г муки 
125 г миндаля
2 лимона (сок 1 и мелко натертая цедра 2)
Для крема:
1 лимон, только сок
5-6 столовых ложки сахарной пудры

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 °. Смазываем основание и боковые стороны круглой формы для выпечки 20-22 см выкладываем нижнюю часть пекарским пергаментом.

2. Взбиваем вместе масло и сахар до легкой и пушистой консистенции, используя миксер или деревянную ложку. Медленно взюиваем яйца, по одному за раз. Когда яйца полностью включены, добавляем муку, затем миндаль и лимонную цедру.

3. Выкладываем смесь в форму для выпечки. Выпекаем в течение 35-40 минут.

4. Пока пирог все еще горячий, протыкаем его палочкой, сделав 15 или около того отверстий. Поливаем лимонным соком отверстия.

5. Чтобы сделать глазурь, смешиваем лимонный сок, немного за раз, в сахарную пудру, чтобы сделать гладкую пасту. Удаляем торт из формы и поливаем глазурью сверху, затем подаем.

Источник: http://znaj.ua

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Темы: кухня, отдых

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