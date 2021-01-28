Пирог на кефире с замороженными ягодами: удачное тесто, которое готовится просто и пропекается равномерно
Продукты:
- пшеничная мука – 290 г
- кефир 2,5% – 200 мл
- подсолнечное масло – 120 мл
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель – 10 г
- сахар – 150 г
- замороженная вишня – 200 г
- сливочное масло для смазывания формы
Приготовление
В глубокую миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышной массы и растворения сахара.
Вливаем кефир и подсолнечное масло. Перемешиваем миксером 2-3 минуты.
С помощью сита просеиваем в два подхода пшеничную муку. Перемешиваем до однородности. Во второй раз добавляем еще разрыхлитель.
На дно формы диаметром 22 или 24 см кладем пергаментную бумагу. Дно и бока смазываем сливочным маслом.
Половину теста выливаем в форму, разравниваем. Выкладываем вишню, на ягоды выливаем вторую часть теста. Сверху также украшаем ягодами.
Заранее не нужно размораживать вишню. Поскольку, если это сделать, ягоды пустят сок и тесто получится мокрым. А чтобы ягоды не опустились на дно во время выпечки, можно их смешать с крахмалом или мукой (1 ст. л.).
Выпекать пирог примерно 30 минут при 180 градусах. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.
Источник: 1 Минута