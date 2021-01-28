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28.01.2021 23:17
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Пирог на кефире с замороженными ягодами: удачное тесто, которое готовится просто и пропекается равномерно

Пирог на кефире с замороженными ягодами: удачное тесто, которое готовится просто и пропекается равномерно

Продукты:

  • пшеничная мука – 290 г
  • кефир 2,5% – 200 мл
  • подсолнечное масло – 120 мл
  • яйца – 3 шт.
  • разрыхлитель – 10 г
  • сахар – 150 г
  • замороженная вишня – 200 г
  • сливочное масло для смазывания формы

Приготовление

В глубокую миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышной массы и растворения сахара.

Вливаем кефир и подсолнечное масло. Перемешиваем миксером 2-3 минуты.

С помощью сита просеиваем в два подхода пшеничную муку. Перемешиваем до однородности. Во второй раз добавляем еще разрыхлитель.

На дно формы диаметром 22 или 24 см кладем пергаментную бумагу. Дно и бока смазываем сливочным маслом.

Половину теста выливаем в форму, разравниваем. Выкладываем вишню, на ягоды выливаем вторую часть теста. Сверху также украшаем ягодами.

Заранее не нужно размораживать вишню. Поскольку, если это сделать, ягоды пустят сок и тесто получится мокрым. А чтобы ягоды не опустились на дно во время выпечки, можно их смешать с крахмалом или мукой (1 ст. л.).

Выпекать пирог примерно 30 минут при 180 градусах. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Источник: 1 Минута

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