Пирог на кефире с замороженными ягодами: удачное тесто, которое готовится просто и пропекается равномерно

Продукты:

пшеничная мука – 290 г

кефир 2,5% – 200 мл

подсолнечное масло – 120 мл

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 10 г

сахар – 150 г

замороженная вишня – 200 г

сливочное масло для смазывания формы

Приготовление

В глубокую миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар. Взбиваем миксером до пышной массы и растворения сахара.

Вливаем кефир и подсолнечное масло. Перемешиваем миксером 2-3 минуты.

С помощью сита просеиваем в два подхода пшеничную муку. Перемешиваем до однородности. Во второй раз добавляем еще разрыхлитель.

На дно формы диаметром 22 или 24 см кладем пергаментную бумагу. Дно и бока смазываем сливочным маслом.

Половину теста выливаем в форму, разравниваем. Выкладываем вишню, на ягоды выливаем вторую часть теста. Сверху также украшаем ягодами.

Заранее не нужно размораживать вишню. Поскольку, если это сделать, ягоды пустят сок и тесто получится мокрым. А чтобы ягоды не опустились на дно во время выпечки, можно их смешать с крахмалом или мукой (1 ст. л.).

Выпекать пирог примерно 30 минут при 180 градусах. Готовность проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Источник: 1 Минута