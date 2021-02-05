Пирог на сметане с мясом, картофелем и грибами: как быстро сделать вкусное тесто без возни с дрожжами?
Если на начинку положить еще кусочки сливочного масла, пирог станет еще вкуснее и сочнее.
Тесто на сметане:
- сметана – 200 мл
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- мука – 400 г
Начинка:
- мясо – 400 г (куриное филе)
- картофель – 600 г
- репчатый лук – 2 шт.
- шампиньоны – 200 г
- соль, перец и другие специи по вкусу
Приготовление:
1. В миску разбиваем яйцо. Добавляем сметану, соль и тщательно перемешиваем.
2. Дальше вливаем растопленное сливочное масло. Хорошо перемешиваем венчиком.
3. Небольшими порциями всыпаем заранее просеянную муку, замешиваем эластичное тесто. Накрываем пакетом, кладем в холодильник на полчаса.
4. Куриное филе и картофель нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем, заправляем специями по вкусу. Можно добавить специальную приправу к курице.
5. Лук нарезаем полукольцами, грибы – кусочками. Обжариваем лук на растительном масле до румяности. Добавляем грибы и специи. Жарить до готовности. Если грибы отдельно не приготовить, то в пироге они получатся, как вареные.
6. Тесто делим на две неравных части. Большую часть теста, низ пирога, раскатываем в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Переносим на противень, застеленный пергаментом.
7. Выкладываем картофельную начинку с мясом и грибы с луком.
8. Вторую часть теста раскатываем также тонко, накрываем пирог. Защипываем края, а посередине делаем небольшой надрез.
9. Выпекаем при 180 градусах в течение 60 минут. За 10 минут до готовности пирог нужно смазать желтком, еще можно посыпать кунжутом.
Сразу после выпечки пирог накрыть полотенцем, так тесто станет мягким.
Источник: 1 Минута