Пирог с мясом и картофелем с тонким нежным тестом: вкусная и сытная выпечка, которую любят мужчины

Получается не просто пирог с мясом и картофелем, а полноценный обед или ужин.

Ингредиенты для теста:

Молоко – 125 мл

Дрожжи прессованные – 8 г или сухие быстрорастворимые – 3 г

Сливочное масло – 120 г

Сахар – 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Мука пшеничная – 280 г

Для начинки:

Фарш (свинина и говядина) – 300 г

Картофель – 230 г

Лук репчатый – 250 г

Соль, черный молотый перец по вкусу

Тмин – 1,5 ч. л.

Яйцо для смазывания пирога

Количество картофеля и лука указано в очищенном виде

Приготовление:

1. Муку просеиваем в миску. Вместе с мукой натираем холодное сливочное масло на терке.

2. В теплом молоке растворяем прессованные дрожжи и сахар. Затем смесь вливаем в мучную массу. Замешиваем тесто, кладем его в пакет, а потом в морозильную камеру на 30-40 минут.

3. Очищенный картофель и репчатый лук нарезаем мелкими кубиками. В одной миске смешиваем фарш, лук, картофель. Добавляем соль, черный перец, тмин (по желанию) и перемешиваем начинку.

4. Тесто достаем из морозилки и делим на две равных части. Одну раскатываем в овальный тонкий пласт толщиной около 3 мм. Противень застилаем пергаментом, переносим на него тесто.

5. На тесто выкладываем подготовленную мясную начинку.

6. Также раскатываем вторую часть теста. Затем нужно накрыть начинку, а края защипнуть, как вареники.

7. Пирог смазываем взбитым яйцом. На середине пирога делаем крестообразный надрез, для выхода пара. Посыпаем кунжутом, отправляем в духовку.

Выпекаем пирог 40 минут при 180 градусах.

Источник: 1 Минута