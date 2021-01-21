Пирог с мясом и картофелем с тонким нежным тестом: вкусная и сытная выпечка, которую любят мужчины
Получается не просто пирог с мясом и картофелем, а полноценный обед или ужин.
Ингредиенты для теста:
- Молоко – 125 мл
- Дрожжи прессованные – 8 г или сухие быстрорастворимые – 3 г
- Сливочное масло – 120 г
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная – 280 г
Для начинки:
- Фарш (свинина и говядина) – 300 г
- Картофель – 230 г
- Лук репчатый – 250 г
- Соль, черный молотый перец по вкусу
- Тмин – 1,5 ч. л.
- Яйцо для смазывания пирога
Количество картофеля и лука указано в очищенном виде
Приготовление:
1. Муку просеиваем в миску. Вместе с мукой натираем холодное сливочное масло на терке.
2. В теплом молоке растворяем прессованные дрожжи и сахар. Затем смесь вливаем в мучную массу. Замешиваем тесто, кладем его в пакет, а потом в морозильную камеру на 30-40 минут.
3. Очищенный картофель и репчатый лук нарезаем мелкими кубиками. В одной миске смешиваем фарш, лук, картофель. Добавляем соль, черный перец, тмин (по желанию) и перемешиваем начинку.
4. Тесто достаем из морозилки и делим на две равных части. Одну раскатываем в овальный тонкий пласт толщиной около 3 мм. Противень застилаем пергаментом, переносим на него тесто.
5. На тесто выкладываем подготовленную мясную начинку.
6. Также раскатываем вторую часть теста. Затем нужно накрыть начинку, а края защипнуть, как вареники.
7. Пирог смазываем взбитым яйцом. На середине пирога делаем крестообразный надрез, для выхода пара. Посыпаем кунжутом, отправляем в духовку.
Выпекаем пирог 40 минут при 180 градусах.
Источник: 1 Минута