Пирог с сыром и картофелем: красивый на вид, питательный и на вкус просто изумительный!
Ингредиенты
750 г мучного картофеля (например, King Edwards), нарезанного ломтиками
100 мл крем-фреш
щепотка тертого мускатного ореха
обычная мука, для присыпки
2 блока по 375 г слоеного теста
250 г круглого камамбера (или вегетарианской альтернативы)
1 взбитое яйцо
Для салата
1 лук-шалот, мелко нарезанный
2 ч.л. дижонской горчицы
2 столовые ложки красного винного уксуса
100 мл оливкового масла
500 г цикория (я использовал красный и белый для цветового контраста), листья разделены
Метод
ШАГ 1
Разогреть духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Перелить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить 2 минуты. Слейте воду, положите обратно в кастрюлю и смешайте с крем-фреш. Приправить, посыпать мускатным орехом и отложить.
Шаг 2
Присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте первый кусок теста в круг шириной около 28 см и выложите на противень. Выложите треть картофеля в середину теста, затем выложите сыр сверху. Выложите оставшийся картофель вокруг сыра, оставив кайму в 1 см по краю теста.
Шаг 3
Раскатайте оставшееся тесто в круг шириной около 30 см, при необходимости посыпав мукой. Смажьте края теста на противне яйцом, затем накройте большой круг и хорошо заклейте края, обжимая по ходу. Плотное уплотнение важно, чтобы сыр не вылетел.
Шаг 4
Смажьте все яйцом и слегка наденьте спиралью на тесто тыльной стороной ножа. Выпекайте пирог 30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и вздутым. Как только пирог выйдет из духовки, полейте глазурью еще немного яйца и оставьте остывать на 5 минут.
Шаг 5
Между тем, взбейте вместе лук-шалот, горчицу, уксус и масло. Выложите цикорий в миску и перемешайте с заправкой. Подавайте пирог, нарезанный илистыми дольками, с салатом на стороне.
Источник: 1 Минута