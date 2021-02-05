Пирог с сыром и картофелем: красивый на вид, питательный и на вкус просто изумительный!

Ингредиенты

750 г мучного картофеля (например, King Edwards), нарезанного ломтиками

100 мл крем-фреш

щепотка тертого мускатного ореха

обычная мука, для присыпки

2 блока по 375 г слоеного теста

250 г круглого камамбера (или вегетарианской альтернативы)

1 взбитое яйцо

Для салата

1 лук-шалот, мелко нарезанный

2 ч.л. дижонской горчицы

2 столовые ложки красного винного уксуса

100 мл оливкового масла

500 г цикория (я использовал красный и белый для цветового контраста), листья разделены

Метод

ШАГ 1

Разогреть духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Перелить картофель в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить 2 минуты. Слейте воду, положите обратно в кастрюлю и смешайте с крем-фреш. Приправить, посыпать мускатным орехом и отложить.

Шаг 2

Присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте первый кусок теста в круг шириной около 28 см и выложите на противень. Выложите треть картофеля в середину теста, затем выложите сыр сверху. Выложите оставшийся картофель вокруг сыра, оставив кайму в 1 см по краю теста.

Шаг 3

Раскатайте оставшееся тесто в круг шириной около 30 см, при необходимости посыпав мукой. Смажьте края теста на противне яйцом, затем накройте большой круг и хорошо заклейте края, обжимая по ходу. Плотное уплотнение важно, чтобы сыр не вылетел.

Шаг 4

Смажьте все яйцом и слегка наденьте спиралью на тесто тыльной стороной ножа. Выпекайте пирог 30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и вздутым. Как только пирог выйдет из духовки, полейте глазурью еще немного яйца и оставьте остывать на 5 минут.

Шаг 5

Между тем, взбейте вместе лук-шалот, горчицу, уксус и масло. Выложите цикорий в миску и перемешайте с заправкой. Подавайте пирог, нарезанный илистыми дольками, с салатом на стороне.

Источник: 1 Минута