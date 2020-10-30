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Пирог с творогом и ягодами: для тех, кто любит, когда много начинки и мало теста

Пирог с творогом и ягодами: для тех, кто любит, когда много начинки и мало теста

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Начинка:

  • 400 г творога
  • 200 г сметаны
  • 110 г сахара
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. манной крупы (или крахмала, муки)
  • ваниль
  • ягоды по желанию
Пирог с творогом и ягодами: для тех, кто любит, когда много начинки и мало теста
Тесто очень нежное и пышное

Приготовление:

Первым делом включите разогреваться духовку до 180 ℃ и подготовьте форму (застелите ее пергаментом). Затем можно приступить к приготовлению теста.

Соедините яйца, соль и сахар. Взбивать миксером около 3-х минут до пышности.

Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Муку и разрыхлитель постепенно просейте в пышную массу и замесите тесто. Потом переложите в форму и равномерно разровняйте. По консистенции тесто должно быть, как крем.

Готовим начинку: смешайте в миске творог, яйца и сметану. Взбейте погружным блендером до однородности. В конце добавьте сахар, ваниль и манную крупу. Перемешайте лопаткой.

Затем на тесто выложите ровным слоем творожную начинку. По желанию – еще ягоды (можно и фрукты).

Выпекать пирог около 35 минут в режиме без конвекции.

Источник: 1 Минута

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