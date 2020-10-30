Пирог с творогом и ягодами: для тех, кто любит, когда много начинки и мало теста

Ингредиенты:

3 яйца

100 г сахара

50 г сливочного масла

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Начинка:

400 г творога

200 г сметаны

110 г сахара

1 яйцо

2 ст. л. манной крупы (или крахмала, муки)

ваниль

ягоды по желанию

Тесто очень нежное и пышное

Приготовление:

Первым делом включите разогреваться духовку до 180 ℃ и подготовьте форму (застелите ее пергаментом). Затем можно приступить к приготовлению теста.

Соедините яйца, соль и сахар. Взбивать миксером около 3-х минут до пышности.

Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Муку и разрыхлитель постепенно просейте в пышную массу и замесите тесто. Потом переложите в форму и равномерно разровняйте. По консистенции тесто должно быть, как крем.

Готовим начинку: смешайте в миске творог, яйца и сметану. Взбейте погружным блендером до однородности. В конце добавьте сахар, ваниль и манную крупу. Перемешайте лопаткой.

Затем на тесто выложите ровным слоем творожную начинку. По желанию – еще ягоды (можно и фрукты).

Выпекать пирог около 35 минут в режиме без конвекции.

Источник: 1 Минута