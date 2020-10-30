Пирог с творогом и ягодами: для тех, кто любит, когда много начинки и мало теста
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Начинка:
- 400 г творога
- 200 г сметаны
- 110 г сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. л. манной крупы (или крахмала, муки)
- ваниль
- ягоды по желанию
Приготовление:
Первым делом включите разогреваться духовку до 180 ℃ и подготовьте форму (застелите ее пергаментом). Затем можно приступить к приготовлению теста.
Соедините яйца, соль и сахар. Взбивать миксером около 3-х минут до пышности.
Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.
Муку и разрыхлитель постепенно просейте в пышную массу и замесите тесто. Потом переложите в форму и равномерно разровняйте. По консистенции тесто должно быть, как крем.
Готовим начинку: смешайте в миске творог, яйца и сметану. Взбейте погружным блендером до однородности. В конце добавьте сахар, ваниль и манную крупу. Перемешайте лопаткой.
Затем на тесто выложите ровным слоем творожную начинку. По желанию – еще ягоды (можно и фрукты).
Выпекать пирог около 35 минут в режиме без конвекции.
Источник: 1 Минута