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Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы

Впервые после смерти мамы 14-летняя дочь Юрии Началовой Вера Алдонина дала большое интервью.

Вера Алдонина - дочь Юлии Началовой от брака с футболистом Евгением Алдониным

Вера родилась в 2006 году.

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы Вера Алдонина и Юлия Началова

Как выяснилось, трагедию с потерей мамы маленькая Вера переживает очень тяжело, но держится весьма стойко. Она старается не подавать виду, однако рассказывает самое сокровенное - до сих пор приходит к маме, разговаривает с ней и безумно хочет обнять.

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы Юлия Началова с дочерью Верой

Таисия Николаевна и Виктор Васильевич - бабушка и дедушка Веры, родители Юлии Началовой. После смерти мамы они пытались оградить внучку от назойливых вопросов журналистов и недокучливых поклонников, которые буквально травили жизнь семьи своими слежками и расспросами.

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы Юлия Началова с дочкой Верой

Юлия Началова считала свою дочь Веру единственной радостью в своей жизни и не чаяла в ней души

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы Вера Алдонина - дочь Началовой

О том, что родительницы больше нет, Вера узнала последней. Когда звезда умирала в больнице, ребенок находился вместе с одноклассниками за границей. О трагедии ей рассказал отец, когда встретил Веру в аэропорту в Москве.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

"В последний раз я видела маму живой 7 марта. У меня было выступление в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом я привезла ей большой букет. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", - рассказала Вера в эфире шоу "Док-ток" на Первом канале.

Девочка говорит, что не плакала. У нее был очень сильный шок, однако она старалась держаться

Плачет и привозит подарки на могилу матери: единственная дочь Юлии Началовой не смирилась с утратой мамы Юлия Началова

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, что ее мама очень хотела сына - братика для Веры.

Сейчас девочка очень часто ходит на могилу мамы, рассказывает ей там о своей жизни и нередко плачет, вспоминая, как хорошо было с мамой.

Почему умерла молодой? История жизни Юлии Началовой, которая умерла от страшной болезни

Источник: 1 Минута

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