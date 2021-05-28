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“Плакали оба”: певица MamaRika рассказала, как они с мужем узнали о беременности

“Плакали оба”: певица MamaRika рассказала, как они с мужем узнали о беременности

Живот она скрывала долго, ведь он уже довольно сильно заметен даже под одеждой. Решила сообщить публике через Инстаграм, так как дальше уже не было возможности скрывать - фанаты могли где-то заметить.

Позднее выпускница "Фабрики звезд" рассказала, как они с мужем узнали о приятном известии

"На этом фото двое счастливых, только узнали, что беременны ...

Думаю и так понятно, что мы очень хотели детей, и планировали заранее все что с этим связано. Но к сожалению в жизни не все всегда удается, как мы того хотим. Мы старались целых четыре месяца, но радует то, что сам процесс обычно приятный, ахахаха", - пишет Мамарика в Инстаграм-аккаунте, публикуя счастливое фото с мужем.

“Плакали оба”: певица MamaRika рассказала, как они с мужем узнали о беременности Беременная MamaRika с мужем

"В какой-то момент я уже особо и не надеялась, что все случится в ближайшее время, поэтому даже не подозревала что уже была в ожидании ребенка. Были странные ощущения, что мой женский цикл немного сбился, но я списала это на смену сезона - осень всегда сложно переносится организмом. Чисто интуитивно я достала из заначки тест, и как всегда в результате увидела одну полоску. Но почему-то на этот раз решила не выбрасывать, а просто отложила его и пошла по делам. Через полчаса вернувшись и увидев вторую полоску, я впала в ступор", - пишет MamaRika.

Естественно, своим глазам они не поверили. Но повторный тест лишь подтвердил их радость! Теперь пара ждет ребенка, который, очевидно, родится в ближайшие несколько месяцев.

Источник: 1 Минута

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